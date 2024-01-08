https://ria.ru/20240108/papa-1920155364.html

Папа римский выступил против гендерной теории и суррогатного материнства

Папа римский выступил против гендерной теории и суррогатного материнства - РИА Новости, 08.01.2024

Папа римский выступил против гендерной теории и суррогатного материнства

Папа римский выразил надежду на всеобщий запрет суррогатного материнства и выступил против так называемой гендерной теории – системы понятий, в которой... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:53

2024-01-08T14:53

2024-01-08T14:55

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папа римский

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ВАТИКАН, 8 янв – РИА Новости. Папа римский выразил надежду на всеобщий запрет суррогатного материнства и выступил против так называемой гендерной теории – системы понятий, в которой гендерная идентичность необязательно совпадает с биологическим полом. Трансляция с речью понтифика велась на сайте.В понедельник понтифик принял на аудиенции по случаю наступления нового года послов государств при Святом престоле, трансляцию вел портал Vatican News. В обширном выступлении Папа назвал "прискорбной практику так называемого суррогатного материнства", так как она "серьезно нарушает достоинство женщины и ее ребенка". "В ее основе лежит эксплуатация ситуации материальной нужды матери. Ребенок - это всегда дар, а не предмет контракта. Поэтому я надеюсь на усилия международного сообщества по запрещению этой практики на всеобщем уровне", - сказал понтифик дипломатам. Папа в этой связи "с сожалением" указал на "распространение, особенно на Западе, "культуры смерти, которая во имя ложной жалости выбрасывает детей, стариков и больных". Говоря о гендерной теории, понтифик назвал ее примером идеологической колонизации и объявил эти исследования крайне опасными, поскольку она "стирает различия в стремлении сделать всех равными".

https://ria.ru/20231212/tsennosti-1915270809.html

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в мире, папа римский