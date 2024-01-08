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Папа римский выступил против гендерной теории и суррогатного материнства - РИА Новости, 08.01.2024
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Религия
 
14:53 08.01.2024 (обновлено: 14:55 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/papa-1920155364.html
Папа римский выступил против гендерной теории и суррогатного материнства
Папа римский выступил против гендерной теории и суррогатного материнства - РИА Новости, 08.01.2024
Папа римский выступил против гендерной теории и суррогатного материнства
Папа римский выразил надежду на всеобщий запрет суррогатного материнства и выступил против так называемой гендерной теории – системы понятий, в которой... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:53
2024-01-08T14:55
религия
в мире
папа римский
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ВАТИКАН, 8 янв – РИА Новости. Папа римский выразил надежду на всеобщий запрет суррогатного материнства и выступил против так называемой гендерной теории – системы понятий, в которой гендерная идентичность необязательно совпадает с биологическим полом. Трансляция с речью понтифика велась на сайте.В понедельник понтифик принял на аудиенции по случаю наступления нового года послов государств при Святом престоле, трансляцию вел портал Vatican News. В обширном выступлении Папа назвал "прискорбной практику так называемого суррогатного материнства", так как она "серьезно нарушает достоинство женщины и ее ребенка". "В ее основе лежит эксплуатация ситуации материальной нужды матери. Ребенок - это всегда дар, а не предмет контракта. Поэтому я надеюсь на усилия международного сообщества по запрещению этой практики на всеобщем уровне", - сказал понтифик дипломатам. Папа в этой связи "с сожалением" указал на "распространение, особенно на Западе, "культуры смерти, которая во имя ложной жалости выбрасывает детей, стариков и больных". Говоря о гендерной теории, понтифик назвал ее примером идеологической колонизации и объявил эти исследования крайне опасными, поскольку она "стирает различия в стремлении сделать всех равными".
https://ria.ru/20231212/tsennosti-1915270809.html
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в мире, папа римский
Религия, В мире, Папа Римский
Папа римский выступил против гендерной теории и суррогатного материнства

Папа Франциск выступил за запрет суррогатного материнства и гендерной теории

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 8 янв – РИА Новости. Папа римский выразил надежду на всеобщий запрет суррогатного материнства и выступил против так называемой гендерной теории – системы понятий, в которой гендерная идентичность необязательно совпадает с биологическим полом. Трансляция с речью понтифика велась на сайте.
В понедельник понтифик принял на аудиенции по случаю наступления нового года послов государств при Святом престоле, трансляцию вел портал Vatican News. В обширном выступлении Папа назвал "прискорбной практику так называемого суррогатного материнства", так как она "серьезно нарушает достоинство женщины и ее ребенка".
«
"В ее основе лежит эксплуатация ситуации материальной нужды матери. Ребенок - это всегда дар, а не предмет контракта. Поэтому я надеюсь на усилия международного сообщества по запрещению этой практики на всеобщем уровне", - сказал понтифик дипломатам.
Папа в этой связи "с сожалением" указал на "распространение, особенно на Западе, "культуры смерти, которая во имя ложной жалости выбрасывает детей, стариков и больных".
Говоря о гендерной теории, понтифик назвал ее примером идеологической колонизации и объявил эти исследования крайне опасными, поскольку она "стирает различия в стремлении сделать всех равными".
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