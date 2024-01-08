Умер известный геронтолог, академик РАН Владимир Хавинсон
Выдающийся ученый, академик РАН Владимир Хавинсон умер на 78-м году жизни
Профессор Владимир Хавинсон. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Выдающийся российский ученый, академик РАН директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон скончался на 78-м году жизни, сообщил институт на сайте.
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"Пятого января 2024 года на 78-м году ушел из жизни выдающийся российский ученый, заслуженный деятель науки РФ, полковник медицинской службы в отставке, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Владимир Хацкелевич Хавинсон", - говорится в сообщении.
Хавинсон – директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, имеющего консультативный статус ЭКОСОС ООН, вице-президент Геронтологического общества при РАН, главный научный сотрудник – руководитель научной группы по изучению пептидной регуляции старения Института физиологии имени И.П. Павлова РАН, заведующий лабораторией качества личности Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Он также был советником председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, членом исполкома Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии.
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"Владимир Хацкелевич Хавинсон – беспретендентый лидер, ведущий руководитель, идейный вдохновитель, высокоэрудированный человек с прекрасным чувством юмора и широким сердцем – внес значимый вклад в развитие современного общества. В.Х.Хавинсон принимал активное участие в реализации программ ООН по исследованиям старения, организации международных и российских научно-практических мероприятий биогеронтологии и гериатрии", – отмечается в сообщении.
Владимир Хавинсон - выпускник Военно-медицинской академии имени С.М Кирова. В 1988 году он возглавил научно-исследовательскую лабораторию биорегуляторов. Под его руководством также была создана и исследована новая группа лекарственных пептидных препаратов, обладающих высокой физиологической активностью, часть их которых не имеет зарубежных аналогов.
Хавинсон на телеканале "Россия" вел научно-популярную программу "О самом главном", в которой рассказывал о сложных процессах в организме человека.
Прощание с ученым состоится 9 января в ритуальном зале клуба Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Отпевание пройдет в церкви Смоленской иконы Божией матери на Смоленском кладбище.