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В Госдуме предложили запустить поезда-клиники по мексиканской модели - РИА Новости, 08.01.2024
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08:33 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/gd-1920118144.html
В Госдуме предложили запустить поезда-клиники по мексиканской модели
В Госдуме предложили запустить поезда-клиники по мексиканской модели - РИА Новости, 08.01.2024
В Госдуме предложили запустить поезда-клиники по мексиканской модели
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложит Минздраву РФ рассмотреть возможность реализации в России проект курсирующего по стране... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T08:33
2024-01-08T08:33
здоровье - общество
мексика
россия
ярослав нилов
владимир жириновский
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложит Минздраву РФ рассмотреть возможность реализации в России проект курсирующего по стране медицинского поезда, в котором будут оказывать помощь всем желающим, сообщил он РИА Новости. "В социальных сетях идет обсуждение курсирующего по Мексике медицинского поезда. Длинный состав, в котором по вагонам разместили врачей различных специальностей, останавливается на самых труднодоступных станциях. Там бесплатно оказывают помощь всем желающим - понятно, что в отдаленных деревнях часто не хватает тех или иных специалистов. Идею предложили реализовать в России. Это хорошая практика! Предложу Минздраву изучить ее с целью реализации у нас. Польза явно будет. Отправляю 9 января письмо в министерство", - сообщил Нилов. Много лет в ЛДПР реализуется идея основателя партии Владимира Жириновского - агитпоезд ЛДПР, который "исколесил всю страну, останавливаясь на самых маленьких полустанках", где проводились встречи с гражданами и куда другим способом просто не добраться, напомнил Нилов.
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здоровье - общество, мексика, россия, ярослав нилов, владимир жириновский, лдпр, госдума рф
Здоровье - Общество, Мексика, Россия, Ярослав Нилов, Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуме предложили запустить поезда-клиники по мексиканской модели

Нилов: ГД предложит Минздраву рассмотреть реализацию в РФ курсирующего медпоезда

© iStock.com / Devin_PavelПоезд РЖД
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© iStock.com / Devin_Pavel
Поезд РЖД . Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложит Минздраву РФ рассмотреть возможность реализации в России проект курсирующего по стране медицинского поезда, в котором будут оказывать помощь всем желающим, сообщил он РИА Новости.
«
"В социальных сетях идет обсуждение курсирующего по Мексике медицинского поезда. Длинный состав, в котором по вагонам разместили врачей различных специальностей, останавливается на самых труднодоступных станциях. Там бесплатно оказывают помощь всем желающим - понятно, что в отдаленных деревнях часто не хватает тех или иных специалистов. Идею предложили реализовать в России. Это хорошая практика! Предложу Минздраву изучить ее с целью реализации у нас. Польза явно будет. Отправляю 9 января письмо в министерство", - сообщил Нилов.
Много лет в ЛДПР реализуется идея основателя партии Владимира Жириновского - агитпоезд ЛДПР, который "исколесил всю страну, останавливаясь на самых маленьких полустанках", где проводились встречи с гражданами и куда другим способом просто не добраться, напомнил Нилов.
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Здоровье - ОбществоМексикаРоссияЯрослав НиловВладимир ЖириновскийЛДПРГосдума РФ
 
 
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