https://ria.ru/20240108/gd-1920118144.html

В Госдуме предложили запустить поезда-клиники по мексиканской модели

В Госдуме предложили запустить поезда-клиники по мексиканской модели - РИА Новости, 08.01.2024

В Госдуме предложили запустить поезда-клиники по мексиканской модели

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложит Минздраву РФ рассмотреть возможность реализации в России проект курсирующего по стране... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:33

2024-01-08T08:33

2024-01-08T08:33

здоровье - общество

мексика

россия

ярослав нилов

владимир жириновский

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложит Минздраву РФ рассмотреть возможность реализации в России проект курсирующего по стране медицинского поезда, в котором будут оказывать помощь всем желающим, сообщил он РИА Новости. "В социальных сетях идет обсуждение курсирующего по Мексике медицинского поезда. Длинный состав, в котором по вагонам разместили врачей различных специальностей, останавливается на самых труднодоступных станциях. Там бесплатно оказывают помощь всем желающим - понятно, что в отдаленных деревнях часто не хватает тех или иных специалистов. Идею предложили реализовать в России. Это хорошая практика! Предложу Минздраву изучить ее с целью реализации у нас. Польза явно будет. Отправляю 9 января письмо в министерство", - сообщил Нилов. Много лет в ЛДПР реализуется идея основателя партии Владимира Жириновского - агитпоезд ЛДПР, который "исколесил всю страну, останавливаясь на самых маленьких полустанках", где проводились встречи с гражданами и куда другим способом просто не добраться, напомнил Нилов.

https://ria.ru/20240108/gto-1920105261.html

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здоровье - общество, мексика, россия, ярослав нилов, владимир жириновский, лдпр, госдума рф