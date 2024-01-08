https://ria.ru/20240108/bpts-1920103401.html

Глава БПЦ назвал цель раскола православия на Украине

Глава БПЦ назвал цель раскола православия на Украине - РИА Новости, 08.01.2024

Глава БПЦ назвал цель раскола православия на Украине

Глава Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Белоруссии Вениамин заявил, что раскол православия на Украине и... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T02:22

2024-01-08T02:22

2024-01-08T02:23

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МИНСК, 8 янв – РИА Новости. Глава Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Белоруссии Вениамин заявил, что раскол православия на Украине и перенос даты празднования Рождества имеют целью оторвать людей от духовного фундамента, чтобы их было "проще направлять в нужное русло". "Думается, что основная причина, чтобы людей оторвать от традиции, от духовного фундамента, на котором стоит народ. Тогда проще направлять его в нужное русло, чтобы провести разделение, чтобы украинский народ уже больше был сориентирован вместе со всей Европой праздновать Рождество Христово в отрыве от своих братьев", - сказал он в эфире телеканала ОНТ. Глава БПЦ подчеркнул, что "сложно смотреть, осмысливать" происходящее на Украине с православием, потому что "это противоречит не только законам Божьим, это противоречит здравому рассудку". "Ведь люди такие же поднимают руку на такого же человека. Это можно осмыслить через духовное слово, через слово Библии, которое показывает, что аналогичная ситуация была и во времена Моисея, когда два соплеменника его между собой враждовали… Но через Евангелие и Библию мы находим ответы и понимание, что зло старается бороться с добром на земле, но оно не может одержать победу, если человек все-таки будет стараться поступать правильно, богоугодно. И даже внешнее поражение добра потом все равно переходит в победу… По большому счету, те события, которые происходят на земле, они будут взвешены, всему будет дана оценка в вечности", - добавил он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества с 7 января на 25 декабря. Верховная рада 14 июля одобрила проект о переносе празднования Рождества, раскольническая Православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь.

https://ria.ru/20240108/khristianstvo-1920098098.html

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владимир зеленский, украина, белоруссия, европа, белорусская православная церковь, верховная рада украины