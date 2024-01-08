Боррель начнет консультации со странами ЕС по спецмиссии в Красном море
Стано: Боррель начнет консультации со странами ЕС по спецмиссии в Красном море
БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен уже на этой неделе начать консультации со странами ЕС по возможной специальной европейской миссии в Красном море, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
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"Как уже говорил Боррель, он намерен предложить специальную европейскую миссию для Красного моря… Любые миссии, как гражданские, так и военные, предлагаются европейской внешнеполитической службой, верховным представителем по внешней политике и безопасности, и утверждаются Советом ЕС. Консультации по такому предложению начинаются на этой неделе, решение за государствами-членами ЕС", - сообщил он.
При этом Стано подчеркнул, что такая миссия не будет создана на базе миссии "Аталанта". "Это не будет на базе миссии "Аталанта", которая является действующей миссией и реализует поставленные задачи", - указал он.
В конце декабря Боррель заявлял, что военно-морская миссия ЕС в Красном море "Аталанта" окажет содействие коалиции США по обеспечению безопасности судоходства у берегов Йемена. По его словам, такое решение согласовали страны Евросоюза.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев - хуситов на торговые суда. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.
В свою очередь представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано сообщал РИА Новости, что ЕС на фоне операции США в Красном море координирует действия с партнерами для обеспечения безопасности судоходства. Он напомнил, что ЕС играет активную роль, благодаря своему присутствию в Красном море и Аденском заливе через действующую миссию "Аталанта".
В декабре 2008 года страны ЕС одобрили первую в истории Евросоюза военно-морскую миссию "Аталанта". В ней задействованы военные корабли и палубные вертолеты ряда стран ЕС. Миссии была поручена защита судов, доставляющих в сомалийские порты гуманитарные грузы по линии Всемирной продовольственной программы. Кроме того, перед европейцами была поставлена задача защищать от нападения пиратов все транзитные суда, проходящие вдоль берегов Сомали.