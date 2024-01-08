https://ria.ru/20240108/borrel-1920162604.html

Боррель начнет консультации со странами ЕС по спецмиссии в Красном море

Боррель начнет консультации со странами ЕС по спецмиссии в Красном море - РИА Новости, 08.01.2024

Боррель начнет консультации со странами ЕС по спецмиссии в Красном море

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен уже на этой неделе начать консультации со странами ЕС по возможной специальной европейской миссии в Красном море,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T15:57

2024-01-08T15:57

2024-01-08T15:57

в мире

красное море

сша

аденский залив

жозеп боррель

ллойд остин

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен уже на этой неделе начать консультации со странами ЕС по возможной специальной европейской миссии в Красном море, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. "Как уже говорил Боррель, он намерен предложить специальную европейскую миссию для Красного моря… Любые миссии, как гражданские, так и военные, предлагаются европейской внешнеполитической службой, верховным представителем по внешней политике и безопасности, и утверждаются Советом ЕС. Консультации по такому предложению начинаются на этой неделе, решение за государствами-членами ЕС", - сообщил он. При этом Стано подчеркнул, что такая миссия не будет создана на базе миссии "Аталанта". "Это не будет на базе миссии "Аталанта", которая является действующей миссией и реализует поставленные задачи", - указал он. В конце декабря Боррель заявлял, что военно-морская миссия ЕС в Красном море "Аталанта" окажет содействие коалиции США по обеспечению безопасности судоходства у берегов Йемена. По его словам, такое решение согласовали страны Евросоюза. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев - хуситов на торговые суда. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания. В свою очередь представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано сообщал РИА Новости, что ЕС на фоне операции США в Красном море координирует действия с партнерами для обеспечения безопасности судоходства. Он напомнил, что ЕС играет активную роль, благодаря своему присутствию в Красном море и Аденском заливе через действующую миссию "Аталанта". В декабре 2008 года страны ЕС одобрили первую в истории Евросоюза военно-морскую миссию "Аталанта". В ней задействованы военные корабли и палубные вертолеты ряда стран ЕС. Миссии была поручена защита судов, доставляющих в сомалийские порты гуманитарные грузы по линии Всемирной продовольственной программы. Кроме того, перед европейцами была поставлена задача защищать от нападения пиратов все транзитные суда, проходящие вдоль берегов Сомали.

https://ria.ru/20240103/vzryvy-1919617919.html

красное море

сша

аденский залив

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в мире, красное море, сша, аденский залив, жозеп боррель, ллойд остин, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году