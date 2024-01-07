https://ria.ru/20240107/kirienko-1920058527.html

Кириенко поздравил с Рождеством участников СВО, проходящих в ЛНР лечение

Кириенко поздравил с Рождеством участников СВО, проходящих в ЛНР лечение - РИА Новости, 07.01.2024

Кириенко поздравил с Рождеством участников СВО, проходящих в ЛНР лечение

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в ЛНР совместно с главой республики Леонидом Пасечником поздравил... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T15:32

2024-01-07T15:32

2024-01-07T15:32

луганская народная республика

сергей кириенко

леонид пасечник

общество

рождество христово

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в ЛНР совместно с главой республики Леонидом Пасечником поздравил с Рождеством проходящих в республике лечение участников специальной военной операции. "Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко поздравили со светлым праздником Рождества Христова участников специальной военной операции, которые находятся на лечении в Луганской Народной Республике", - написал Пасечник в Telegram-канале. Кириенко и глава ЛНР также передали местному госпиталю новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики. "От души поблагодарили медработников, которые не жалеют сил и времени для того, чтобы раненые ребята как можно быстрее восстановили здоровье", - добавил Пасечник.

https://ria.ru/20240107/vyplaty-1919997625.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, сергей кириенко, леонид пасечник, общество, рождество христово