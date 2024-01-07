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Кириенко поздравил с Рождеством участников СВО, проходящих в ЛНР лечение - РИА Новости, 07.01.2024
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15:32 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/kirienko-1920058527.html
Кириенко поздравил с Рождеством участников СВО, проходящих в ЛНР лечение
Кириенко поздравил с Рождеством участников СВО, проходящих в ЛНР лечение - РИА Новости, 07.01.2024
Кириенко поздравил с Рождеством участников СВО, проходящих в ЛНР лечение
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в ЛНР совместно с главой республики Леонидом Пасечником поздравил... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:32
2024-01-07T15:32
луганская народная республика
сергей кириенко
леонид пасечник
общество
рождество христово
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в ЛНР совместно с главой республики Леонидом Пасечником поздравил с Рождеством проходящих в республике лечение участников специальной военной операции. "Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко поздравили со светлым праздником Рождества Христова участников специальной военной операции, которые находятся на лечении в Луганской Народной Республике", - написал Пасечник в Telegram-канале. Кириенко и глава ЛНР также передали местному госпиталю новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики. "От души поблагодарили медработников, которые не жалеют сил и времени для того, чтобы раненые ребята как можно быстрее восстановили здоровье", - добавил Пасечник.
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луганская народная республика, сергей кириенко, леонид пасечник, общество, рождество христово
Луганская Народная Республика, Сергей Кириенко, Леонид Пасечник, Общество, Рождество Христово
Кириенко поздравил с Рождеством участников СВО, проходящих в ЛНР лечение

Кириенко и Пасечник поздравили с Рождеством участников СВО, лечащихся в ЛНР

© Фото : пресс-служба главы ЛНРСергей Кириенко во время посещения проходящих в ЛНР лечение участников СВО
Сергей Кириенко во время посещения проходящих в ЛНР лечение участников СВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Сергей Кириенко во время посещения проходящих в ЛНР лечение участников СВО
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в ЛНР совместно с главой республики Леонидом Пасечником поздравил с Рождеством проходящих в республике лечение участников специальной военной операции.
"Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко поздравили со светлым праздником Рождества Христова участников специальной военной операции, которые находятся на лечении в Луганской Народной Республике", - написал Пасечник в Telegram-канале.
Кириенко и глава ЛНР также передали местному госпиталю новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики.
"От души поблагодарили медработников, которые не жалеют сил и времени для того, чтобы раненые ребята как можно быстрее восстановили здоровье", - добавил Пасечник.
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Луганская Народная РеспубликаСергей КириенкоЛеонид ПасечникОбществоРождество Христово
 
 
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