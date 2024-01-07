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Дети участников СВО посетили Рождественскую елку в Таврическом дворце

Дети участников СВО посетили Рождественскую елку в Таврическом дворце - РИА Новости, 07.01.2024

Дети участников СВО посетили Рождественскую елку в Таврическом дворце

Рождественскую ёлку, проводимую в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко, посетили более 700 детей из... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T20:42

2024-01-07T20:42

2024-01-07T20:42

санкт-петербург

псков

мурманская область

валентина матвиенко

совет федерации рф

новый год

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Рождественскую ёлку, проводимую в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко, посетили более 700 детей из семей участников СВО, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента. Как отметили в пресс-службе, гостями праздника "Рождество Христово в Таврическом дворце" стали ребята от 7 до 12 лет, проживающие в Санкт-Петербурге, Пскове, Новгороде, Ленинградской и Мурманской областях. В Таврическом дворце дети смогли увидеть декорации, посвященные истории Рождества, совершили символическое путешествие в "Город Вифлеем" и узнали, как Вифлеемская звезда привела волхвов к дому Марии с младенцем. Ребята побывали и в русской избе, где смогли узнать, что такое сочельник, святки и колядки, добавили в пресс-службе. Гости также посмотрели рождественский спектакль "Щелкунчик" и получили памятные подарки.

https://ria.ru/20240104/tambov-1919703861.html

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мурманская область

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Наталья Макарова

санкт-петербург, псков, мурманская область, валентина матвиенко, совет федерации рф, новый год