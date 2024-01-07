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Дети участников СВО посетили Рождественскую елку в Таврическом дворце
Дети участников СВО посетили Рождественскую елку в Таврическом дворце - РИА Новости, 07.01.2024
Дети участников СВО посетили Рождественскую елку в Таврическом дворце
Рождественскую ёлку, проводимую в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко, посетили более 700 детей из... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T20:42
2024-01-07T20:42
2024-01-07T20:42
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Рождественскую ёлку, проводимую в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко, посетили более 700 детей из семей участников СВО, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента. Как отметили в пресс-службе, гостями праздника "Рождество Христово в Таврическом дворце" стали ребята от 7 до 12 лет, проживающие в Санкт-Петербурге, Пскове, Новгороде, Ленинградской и Мурманской областях. В Таврическом дворце дети смогли увидеть декорации, посвященные истории Рождества, совершили символическое путешествие в "Город Вифлеем" и узнали, как Вифлеемская звезда привела волхвов к дому Марии с младенцем. Ребята побывали и в русской избе, где смогли узнать, что такое сочельник, святки и колядки, добавили в пресс-службе. Гости также посмотрели рождественский спектакль "Щелкунчик" и получили памятные подарки.
https://ria.ru/20240104/tambov-1919703861.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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санкт-петербург, псков, мурманская область, валентина матвиенко, совет федерации рф, новый год
Санкт-Петербург, Псков, Мурманская область, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Новый год
Дети участников СВО посетили Рождественскую елку в Таврическом дворце
Более 700 детей участников СВО посетили Рождественскую елку в Таврическом дворце
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Рождественскую ёлку, проводимую в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко, посетили более 700 детей из семей участников СВО, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.
Как отметили в пресс-службе, гостями праздника "Рождество Христово в Таврическом дворце" стали ребята от 7 до 12 лет, проживающие в Санкт-Петербурге, Пскове
, Новгороде, Ленинградской и Мурманской областях
.
В Таврическом дворце дети смогли увидеть декорации, посвященные истории Рождества, совершили символическое путешествие в "Город Вифлеем" и узнали, как Вифлеемская звезда привела волхвов к дому Марии с младенцем. Ребята побывали и в русской избе, где смогли узнать, что такое сочельник, святки и колядки, добавили в пресс-службе.
Гости также посмотрели рождественский спектакль "Щелкунчик" и получили памятные подарки.
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