https://ria.ru/20240107/desant-1920006145.html

Десантники приняли участие в рождественских богослужениях по всей стране

Десантники приняли участие в рождественских богослужениях по всей стране - РИА Новости, 07.01.2024

Десантники приняли участие в рождественских богослужениях по всей стране

Военнослужащие Воздушно-десантных войск приняли участие в рождественских богослужениях по всей России, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T03:05

2024-01-07T03:05

2024-01-07T03:06

религия

воздушно-десантные войска россии

новый год

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск приняли участие в рождественских богослужениях по всей России, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) министерства обороны Российской Федерации. Ранее в Минобороны России сообщали, что военные и гражданский персонал ВС РФ, а также рядовые прихожане встречают Рождество Христово на богослужении в Главном храме ВС РФ. "Военнослужащие Воздушно-десантных войск, а также члены их семей и ветераны ВДВ посетили ночное рождественское богослужение в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке", - сообщили в департаменте. Сообщается, что генералы, офицеры, военнослужащие по контракту и по призыву, изъявившие желание посетить праздничную службу, прибыли в Главный храм ВС РФ. "Под руководством помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими рождественские богослужения прошли во всех войсковых храмах и молельных комнатах на территориях соединений и воинских частей, в том числе и в Главном храме Воздушно-десантных войск – Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, где праздничное богослужение провел настоятель Храма иерей Сергий Якименко", - рассказали в ДИМК. Уточняется, что также Рождество встретили и десантники в зоне проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20240107/lnr-1919999149.html

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воздушно-десантные войска россии, новый год, россия