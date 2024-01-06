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Кириенко и Пасечник посетили музей донского казачества в ЛНР - РИА Новости, 06.01.2024
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21:57 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/museam-1919988949.html
Кириенко и Пасечник посетили музей донского казачества в ЛНР
Кириенко и Пасечник посетили музей донского казачества в ЛНР - РИА Новости, 06.01.2024
Кириенко и Пасечник посетили музей донского казачества в ЛНР
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в ЛНР совместно с главой республики Леонидом Пасечником посетили... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T21:57
2024-01-06T21:57
россия
леонид пасечник
сергей кириенко
луганская народная республика
донбасс
общество
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в ЛНР совместно с главой республики Леонидом Пасечником посетили открывшийся музей донского казачества, сообщили РИА Новости в администрации главы ЛНР. Здание музея было частично разрушено в 2014 году. После того как ЛНР вошла в состав России, шефство над местным музеем взял Государственный исторический музей (ГИМ). На сегодняшний день благодаря содействию ГИМ и министерства культуры России работы по его восстановлению завершены. "Развитие культуры в Донбассе остается в зоне особого внимания федеральной власти России. Сегодня вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко посетили недавно открытый в Станице Луганской музей донского казачества", - процитировали Пасечника в администрации главы ЛНР. Уточняется, что Кириенко передал коллективу учреждения культуры копию иконы "Богоматерь Донская", по преданию такую икону донские казаки поднесли московскому князю Дмитрию Ивановичу накануне Куликовской битвы. "Для нас провели экскурсию по музейным залам. Показали коллекцию уникальных археологических материалов, найденных на территории Станично-Луганского и соседних районов. Мы узнали много нового об истории становления донского казачества, быте станичников в XIX–XX веках, участии казаков в освобождении Донбасса", - сказал глава республики. Пасечник и Кириенко также поздравили бойцов, пострадавших при выполнении задач в зоне спецоперации, с Рождеством. "И, конечно, мы с Сергеем Кириенко поздравили со светлым праздником Рождества Христова наших защитников. Проведали ребят, которые проходят курс лечения в одном из луганских госпиталей. Привезли подарки, пообщались, искренне пожелали нашим героям скорейшего восстановления", - рассказал Пасечник.
https://ria.ru/20231220/novyemuzei-1916448347.html
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россия
луганская народная республика
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россия, леонид пасечник, сергей кириенко, луганская народная республика, донбасс, общество
Россия, Леонид Пасечник, Сергей Кириенко, Луганская Народная Республика, Донбасс, Общество
Кириенко и Пасечник посетили музей донского казачества в ЛНР

Кириенко и Пасечник посетили открывшийся музей донского казачества в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечник
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в ЛНР совместно с главой республики Леонидом Пасечником посетили открывшийся музей донского казачества, сообщили РИА Новости в администрации главы ЛНР.
Здание музея было частично разрушено в 2014 году. После того как ЛНР вошла в состав России, шефство над местным музеем взял Государственный исторический музей (ГИМ). На сегодняшний день благодаря содействию ГИМ и министерства культуры России работы по его восстановлению завершены.
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"Развитие культуры в Донбассе остается в зоне особого внимания федеральной власти России. Сегодня вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко посетили недавно открытый в Станице Луганской музей донского казачества", - процитировали Пасечника в администрации главы ЛНР.
Уточняется, что Кириенко передал коллективу учреждения культуры копию иконы "Богоматерь Донская", по преданию такую икону донские казаки поднесли московскому князю Дмитрию Ивановичу накануне Куликовской битвы.
"Для нас провели экскурсию по музейным залам. Показали коллекцию уникальных археологических материалов, найденных на территории Станично-Луганского и соседних районов. Мы узнали много нового об истории становления донского казачества, быте станичников в XIX–XX веках, участии казаков в освобождении Донбасса", - сказал глава республики.
Пасечник и Кириенко также поздравили бойцов, пострадавших при выполнении задач в зоне спецоперации, с Рождеством.
"И, конечно, мы с Сергеем Кириенко поздравили со светлым праздником Рождества Христова наших защитников. Проведали ребят, которые проходят курс лечения в одном из луганских госпиталей. Привезли подарки, пообщались, искренне пожелали нашим героям скорейшего восстановления", - рассказал Пасечник.
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