https://ria.ru/20240106/aktivy-1919975657.html

В СФ отреагировали на идею Зеленского о передаче российских активов Украине

В СФ отреагировали на идею Зеленского о передаче российских активов Украине - РИА Новости, 06.01.2024

В СФ отреагировали на идею Зеленского о передаче российских активов Украине

Украина привыкла жить за счёт России, а половина любых средств, которые доходят до властей Киева, обычно разворовываются, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T19:11

2024-01-06T19:11

2024-01-06T19:11

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украина привыкла жить за счёт России, а половина любых средств, которые доходят до властей Киева, обычно разворовываются, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя призыв Владимира Зеленского передать Украине замороженные на Западе средства России. Ранее Зеленский в соцсети X призвал к передаче Украине замороженных на Западе активов РФ в качестве "правильного сигнала". "Вообще, что касается Зеленского и в целом Украины, они, примерно говоря, привыкли жить за счет России. Россия создала Украину как государство старанием наших предков, которые гибли за эти украинские земли миллионами, и эти земли оказались в составе Украины", — сказал Цеков. Сенатор отметил, что больше половины денег киевские власти "обычно разворовывают". "Я просто хорошо знаю эту политическую верхушку Украины, причем и Януковича с его окружением. …Всегда говорят о десяти процентах откатов. Так вот на Украине откаты эти достигали 50 и более процентов. Это для них было совершенно нормальным явлением", - добавил сенатор. Цеков также подчеркнул, что киевские власти "разбазарили" всё, что досталось им от Советского Союза, и надеялись продлить "это счастье" и дальше". "Владимир Владимирович (Путин - ред.) пришел и, как говорится, очень быстро навел порядок в этих взаимоотношениях с Украиной, за что его верхушка украинского сообщества и ненавидит", — объяснил парламентарий. Цеков напомнил, что передача активов не соответствует международному праву. "Они(Запад - ред.), безусловно, думают, как это сделать. Что их сдерживает? Они понимают, что это приведет к тотальному недоверию к Америке, европейцам со стороны других государств мира, которые не входят в этот перечень западной государственности. Они понимают, что это приведет к серьезному финансовому кризису и их это удерживает", — заключил политик. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, евросоюз, совет федерации рф, антон силуанов, сергей цеков