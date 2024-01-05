"Безжалостно". Стало известно, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
Asia Times: ВСУ понесли тяжелые потери в результате контратак ВС России
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери в результате контратак российских военных, сообщает Asia Times.
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"В результате безжалостных российских контратак ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе", — говорится в материале.
Журналисты также предположили, что именно из-за подобных потерь украинские генералы настаивают на мобилизации 500 тысяч граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря киевские власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, озвученным в декабре, противник за время провального контрнаступления потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, в том числе 50 американских БМП Bradley. Шойгу отметил, что именно страх больших потерь не дает ВСУ использовать американские танки Abrams на линии фронта.