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"Безжалостно". Стало известно, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 05.01.2024
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12:35 05.01.2024 (обновлено: 15:01 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/vsu-1919805245.html
"Безжалостно". Стало известно, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
"Безжалостно". Стало известно, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 05.01.2024
"Безжалостно". Стало известно, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери в результате контратак российских военных, сообщает Asia Times. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:35
2024-01-05T15:01
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
в мире
политика
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери в результате контратак российских военных, сообщает Asia Times.&quot;В результате безжалостных российских контратак ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе&quot;, — говорится в материале.Журналисты также предположили, что именно из-за подобных потерь украинские генералы настаивают на мобилизации 500 тысяч граждан.Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря киевские власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.По словам министра обороны России Сергея Шойгу, озвученным в декабре, противник за время провального контрнаступления потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, в том числе 50 американских БМП Bradley. Шойгу отметил, что именно страх больших потерь не дает ВСУ использовать американские танки Abrams на линии фронта.
https://ria.ru/20240105/manevry-1919791826.html
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россия, украина, донбасс, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире, политика
Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
"Безжалостно". Стало известно, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

Asia Times: ВСУ понесли тяжелые потери в результате контратак ВС России

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери в результате контратак российских военных, сообщает Asia Times.
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"В результате безжалостных российских контратак ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе", — говорится в материале.

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Журналисты также предположили, что именно из-за подобных потерь украинские генералы настаивают на мобилизации 500 тысяч граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря киевские власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, озвученным в декабре, противник за время провального контрнаступления потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, в том числе 50 американских БМП Bradley. Шойгу отметил, что именно страх больших потерь не дает ВСУ использовать американские танки Abrams на линии фронта.
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