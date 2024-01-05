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"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте
"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте - РИА Новости, 05.01.2024
"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте
Российская армия ведет мощные бои в Донбассе, распыляя силы ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей". РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:31
2024-01-05T18:31
2024-01-05T18:31
политика
донбасс
черниговская область
украина
сергей кривонос
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская армия ведет мощные бои в Донбассе, распыляя силы ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Много направлений, где ведутся мощные бои. Купянское, Лиманское, Бахмутское (Артемовское. — Прим. ред.), Марьинское — все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы. Если они пойдут еще в Черниговской области, у нас появится еще одна головная боль", — поделился мыслями офицер.Кривонос призвал ускорить мобилизацию на Украине и улучшить уровень подготовки военнослужащих, чтобы попытаться избежать катастрофы на передовой.После крупного провала контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919839153.html
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Политика, Донбасс, Черниговская область, Украина, Сергей Кривонос, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте
Генерал Кривонос: наступление ВС РФ на Чернигов станет головной болью для ВСУ