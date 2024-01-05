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"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте - РИА Новости, 05.01.2024
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18:31 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919855005.html
"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте
"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте - РИА Новости, 05.01.2024
"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте
Российская армия ведет мощные бои в Донбассе, распыляя силы ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей". РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:31
2024-01-05T18:31
политика
донбасс
черниговская область
украина
сергей кривонос
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская армия ведет мощные бои в Донбассе, распыляя силы ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Много направлений, где ведутся мощные бои. Купянское, Лиманское, Бахмутское (Артемовское. — Прим. ред.), Марьинское — все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы. Если они пойдут еще в Черниговской области, у нас появится еще одна головная боль", — поделился мыслями офицер.Кривонос призвал ускорить мобилизацию на Украине и улучшить уровень подготовки военнослужащих, чтобы попытаться избежать катастрофы на передовой.После крупного провала контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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политика, донбасс, черниговская область, украина, сергей кривонос, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Политика, Донбасс, Черниговская область, Украина, Сергей Кривонос, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте

Генерал Кривонос: наступление ВС РФ на Чернигов станет головной болью для ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская армия ведет мощные бои в Донбассе, распыляя силы ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".
«
"Много направлений, где ведутся мощные бои. Купянское, Лиманское, Бахмутское (Артемовское. — Прим. ред.), Марьинское — все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы. Если они пойдут еще в Черниговской области, у нас появится еще одна головная боль", — поделился мыслями офицер.
Кривонос призвал ускорить мобилизацию на Украине и улучшить уровень подготовки военнослужащих, чтобы попытаться избежать катастрофы на передовой.
После крупного провала контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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ПолитикаДонбассЧерниговская областьУкраинаСергей КривоносСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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