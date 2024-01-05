https://ria.ru/20240105/ukraina-1919855005.html

"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте

"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте - РИА Новости, 05.01.2024

"Пойдут на Чернигов". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия устроила на фронте

Российская армия ведет мощные бои в Донбассе, распыляя силы ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей". РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T18:31

2024-01-05T18:31

2024-01-05T18:31

политика

донбасс

черниговская область

украина

сергей кривонос

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская армия ведет мощные бои в Донбассе, распыляя силы ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Много направлений, где ведутся мощные бои. Купянское, Лиманское, Бахмутское (Артемовское. — Прим. ред.), Марьинское — все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы. Если они пойдут еще в Черниговской области, у нас появится еще одна головная боль", — поделился мыслями офицер.Кривонос призвал ускорить мобилизацию на Украине и улучшить уровень подготовки военнослужащих, чтобы попытаться избежать катастрофы на передовой.После крупного провала контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240105/ukraina-1919839153.html

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политика, донбасс, черниговская область, украина, сергей кривонос, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, россия