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"Давление не слабеет". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
"Давление не слабеет". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 05.01.2024
"Давление не слабеет". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Российские военные продолжают оказывать давление на Вооруженные силы Украины, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:55
2024-01-05T09:55
2024-01-05T09:55
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские военные продолжают оказывать давление на Вооруженные силы Украины, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале."Давление на наши позиции не ослабевает. <…> Ситуация на восточном фронте остается сложной. ВС России значительно увеличили применение бронетехники и ударных дронов", — утверждает он.По его словам, российские военные проводят интенсивные наступления на нескольких направлениях, отбирая у ВСУ позиции.В последнее время вооруженные силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.В декабре вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл признал все более очевидный характер преимущества российской армии над ВСУ на поле боя, а также наличие большого количества проблем у украинских войск. По его словам, несмотря на все усилия со стороны киевского режима, все шансы обернулись против него. Также Белл указал на все более ослабевающую поддержку Киева со стороны Запада.
https://ria.ru/20240105/unichtozhenie-1919782176.html
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"Давление не слабеет". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Полковник СБУ Стариков: ВС России продолжают оказывать давление на ВСУ