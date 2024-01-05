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"Давление не слабеет". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 05.01.2024
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09:55 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/trevoga-1919786609.html
"Давление не слабеет". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
"Давление не слабеет". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 05.01.2024
"Давление не слабеет". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Российские военные продолжают оказывать давление на Вооруженные силы Украины, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:55
2024-01-05T09:55
в мире
украина
марьинка (днр)
донецкая народная республика
олег стариков
сергей шойгу
владимир путин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские военные продолжают оказывать давление на Вооруженные силы Украины, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале.&quot;Давление на наши позиции не ослабевает. &lt;…&gt; Ситуация на восточном фронте остается сложной. ВС России значительно увеличили применение бронетехники и ударных дронов&quot;, — утверждает он.По его словам, российские военные проводят интенсивные наступления на нескольких направлениях, отбирая у ВСУ позиции.В последнее время вооруженные силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.В декабре вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл признал все более очевидный характер преимущества российской армии над ВСУ на поле боя, а также наличие большого количества проблем у украинских войск. По его словам, несмотря на все усилия со стороны киевского режима, все шансы обернулись против него. Также Белл указал на все более ослабевающую поддержку Киева со стороны Запада.
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в мире, украина, марьинка (днр), донецкая народная республика, олег стариков, сергей шойгу, владимир путин, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, политика
В мире, Украина, Марьинка (ДНР), Донецкая Народная Республика, Олег Стариков, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Политика
"Давление не слабеет". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Полковник СБУ Стариков: ВС России продолжают оказывать давление на ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут)
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут) - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут). Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские военные продолжают оказывать давление на Вооруженные силы Украины, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале.
«

"Давление на наши позиции не ослабевает. <…> Ситуация на восточном фронте остается сложной. ВС России значительно увеличили применение бронетехники и ударных дронов", — утверждает он.

По его словам, российские военные проводят интенсивные наступления на нескольких направлениях, отбирая у ВСУ позиции.
В последнее время вооруженные силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
В декабре вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл признал все более очевидный характер преимущества российской армии над ВСУ на поле боя, а также наличие большого количества проблем у украинских войск. По его словам, несмотря на все усилия со стороны киевского режима, все шансы обернулись против него. Также Белл указал на все более ослабевающую поддержку Киева со стороны Запада.
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В миреУкраинаМарьинка (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаОлег СтариковСергей ШойгуВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПолитика
 
 
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