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"Невозможно": в Германии заявили о провале плана Зеленского
"Невозможно": в Германии заявили о провале плана Зеленского - РИА Новости, 05.01.2024
"Невозможно": в Германии заявили о провале плана Зеленского
Украине никогда не удастся вернуть утраченные территории, поэтому стране необходимо смириться этой потерей, заявил немецкому телеканалу Welt журналист Штеффен... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:24
2024-01-05T14:24
2024-01-05T14:25
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украине никогда не удастся вернуть утраченные территории, поэтому стране необходимо смириться этой потерей, заявил немецкому телеканалу Welt журналист Штеффен Шварцкопф."Возвращение всех потерянных территорий, я считаю, было бы невозможным", — поделился он своим мнением.По мнению Шварцкопфа, этот план был обречен на провал, поскольку для его осуществления у ВСУ не было ни достаточного количества военных, ни оружия, ни возможности в целом."Сейчас Украине нужно мобилизовать 500 тысяч солдат. Откуда? Откуда они придут?" — задался вопросом журналист.Наступательные операции ВСУ в 2023 году потерпели тяжелое поражение. Украинцы не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ потеряли почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html
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в мире, украина, германия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, welt
В мире, Украина, Германия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Welt
"Невозможно": в Германии заявили о провале плана Зеленского
Welt: Украине придется смириться с утратой территорий