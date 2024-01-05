Рейтинг@Mail.ru
ВМС Индии освободили экипаж захваченного у берегов Сомали сухогруза - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/sukhogruz-1919879596.html
ВМС Индии освободили экипаж захваченного у берегов Сомали сухогруза
ВМС Индии освободили экипаж захваченного у берегов Сомали сухогруза - РИА Новости, 05.01.2024
ВМС Индии освободили экипаж захваченного у берегов Сомали сухогруза
ВМС Индии освободили экипаж сухогруза Lila Norfolk, захваченного накануне пиратами у побережья Сомали. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T23:37
2024-01-05T23:37
в мире
сомали
великобритания
вмс индии
boeing p-8 poseidon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892625012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbf024b7ec181cea35d598f8d04e7406.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв - РИА Новости. ВМС Индии освободили экипаж сухогруза Lila Norfolk, захваченного накануне пиратами у побережья Сомали. "Все 21 член экипажа, включая 15 индийцев, находившихся на борту судна, были благополучно эвакуированы из цитадели", - сообщил представитель ВМС Индии командующий Вивек Мадхвал. Судно Lila Norfolk накануне отправило сообщение на портал Морских торговых операций при ВМС Великобритании о том, что вечером 4 января на борт сухогруза высадились пять-шесть неизвестных вооруженных лиц. Команда сухогруза укрылась в специальном бункере. Для урегулирования ситуации ВМС Индии направили патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon, который рано утром пролетел над судном, также в район был направлен эсминец "Ченнаи", с борта которого на сухогруз высадились индийские коммандос. "Зачистка, проведенная коммандос морской пехоты, подтвердила отсутствие угонщиков. Попытка угона пиратами, вероятно, была прекращена после решительного предупреждения морского патрульного самолета ВМС Индии о перехвате военным кораблем", - добавил представитель ВМС Индии. По его словам, эсминец "Ченнаи" остается в непосредственной близости от сухогруза и "оказывает поддержку для восстановления выработки электроэнергии и двигательной установки и начала плавания в следующий порт захода".
https://ria.ru/20231113/piraty-1909031403.html
сомали
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892625012_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc71eeb769b77fcecc42c90d8f930777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сомали, великобритания, вмс индии, boeing p-8 poseidon
В мире, Сомали, Великобритания, ВМС Индии, Boeing P-8 Poseidon
ВМС Индии освободили экипаж захваченного у берегов Сомали сухогруза

ВМС Индии освободили экипаж захваченного пиратами у берегов Сомали сухогруза

© iStock.com/saiko3pМумбаи, Индия
Мумбаи, Индия
© iStock.com/saiko3p
Мумбаи, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв - РИА Новости. ВМС Индии освободили экипаж сухогруза Lila Norfolk, захваченного накануне пиратами у побережья Сомали.
«
"Все 21 член экипажа, включая 15 индийцев, находившихся на борту судна, были благополучно эвакуированы из цитадели", - сообщил представитель ВМС Индии командующий Вивек Мадхвал.
Судно Lila Norfolk накануне отправило сообщение на портал Морских торговых операций при ВМС Великобритании о том, что вечером 4 января на борт сухогруза высадились пять-шесть неизвестных вооруженных лиц. Команда сухогруза укрылась в специальном бункере.
Для урегулирования ситуации ВМС Индии направили патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon, который рано утром пролетел над судном, также в район был направлен эсминец "Ченнаи", с борта которого на сухогруз высадились индийские коммандос.
«
"Зачистка, проведенная коммандос морской пехоты, подтвердила отсутствие угонщиков. Попытка угона пиратами, вероятно, была прекращена после решительного предупреждения морского патрульного самолета ВМС Индии о перехвате военным кораблем", - добавил представитель ВМС Индии.
По его словам, эсминец "Ченнаи" остается в непосредственной близости от сухогруза и "оказывает поддержку для восстановления выработки электроэнергии и двигательной установки и начала плавания в следующий порт захода".
Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ, флагманский корабль Северного флота Петр Великий на учениях в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Моряк рассказал, как экипаж "Петра Великого" поймал сомалийских пиратов
13 ноября 2023, 01:11
 
В миреСомалиВеликобританияВМС ИндииBoeing P-8 Poseidon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала