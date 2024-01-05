ВМС Индии освободили экипаж захваченного у берегов Сомали сухогруза
ВМС Индии освободили экипаж захваченного пиратами у берегов Сомали сухогруза
© iStock.com/saiko3pМумбаи, Индия
© iStock.com/saiko3p
Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв - РИА Новости. ВМС Индии освободили экипаж сухогруза Lila Norfolk, захваченного накануне пиратами у побережья Сомали.
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"Все 21 член экипажа, включая 15 индийцев, находившихся на борту судна, были благополучно эвакуированы из цитадели", - сообщил представитель ВМС Индии командующий Вивек Мадхвал.
Судно Lila Norfolk накануне отправило сообщение на портал Морских торговых операций при ВМС Великобритании о том, что вечером 4 января на борт сухогруза высадились пять-шесть неизвестных вооруженных лиц. Команда сухогруза укрылась в специальном бункере.
Для урегулирования ситуации ВМС Индии направили патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon, который рано утром пролетел над судном, также в район был направлен эсминец "Ченнаи", с борта которого на сухогруз высадились индийские коммандос.
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"Зачистка, проведенная коммандос морской пехоты, подтвердила отсутствие угонщиков. Попытка угона пиратами, вероятно, была прекращена после решительного предупреждения морского патрульного самолета ВМС Индии о перехвате военным кораблем", - добавил представитель ВМС Индии.
По его словам, эсминец "Ченнаи" остается в непосредственной близости от сухогруза и "оказывает поддержку для восстановления выработки электроэнергии и двигательной установки и начала плавания в следующий порт захода".