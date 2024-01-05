https://ria.ru/20240105/sukhogruz-1919879596.html

ВМС Индии освободили экипаж захваченного у берегов Сомали сухогруза

ВМС Индии освободили экипаж захваченного у берегов Сомали сухогруза - РИА Новости, 05.01.2024

ВМС Индии освободили экипаж захваченного у берегов Сомали сухогруза

ВМС Индии освободили экипаж сухогруза Lila Norfolk, захваченного накануне пиратами у побережья Сомали. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T23:37

2024-01-05T23:37

2024-01-05T23:37

в мире

сомали

великобритания

вмс индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв - РИА Новости. ВМС Индии освободили экипаж сухогруза Lila Norfolk, захваченного накануне пиратами у побережья Сомали. "Все 21 член экипажа, включая 15 индийцев, находившихся на борту судна, были благополучно эвакуированы из цитадели", - сообщил представитель ВМС Индии командующий Вивек Мадхвал. Судно Lila Norfolk накануне отправило сообщение на портал Морских торговых операций при ВМС Великобритании о том, что вечером 4 января на борт сухогруза высадились пять-шесть неизвестных вооруженных лиц. Команда сухогруза укрылась в специальном бункере. Для урегулирования ситуации ВМС Индии направили патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon, который рано утром пролетел над судном, также в район был направлен эсминец "Ченнаи", с борта которого на сухогруз высадились индийские коммандос. "Зачистка, проведенная коммандос морской пехоты, подтвердила отсутствие угонщиков. Попытка угона пиратами, вероятно, была прекращена после решительного предупреждения морского патрульного самолета ВМС Индии о перехвате военным кораблем", - добавил представитель ВМС Индии. По его словам, эсминец "Ченнаи" остается в непосредственной близости от сухогруза и "оказывает поддержку для восстановления выработки электроэнергии и двигательной установки и начала плавания в следующий порт захода".

https://ria.ru/20231113/piraty-1909031403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сомали, великобритания, вмс индии, boeing p-8 poseidon