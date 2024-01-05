https://ria.ru/20240105/strelba-1919818249.html

КНДР заявила, что провела стрельбы в ответ на учения Южной Кореи

КНДР заявила, что провела стрельбы в ответ на учения Южной Кореи - РИА Новости, 05.01.2024

КНДР заявила, что провела стрельбы в ответ на учения Южной Кореи

КНДР провела артиллерийские стрельбы на море в ответ на учения Южной Кореи, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:15

2024-01-05T14:15

2024-01-05T17:35

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

оон

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СЕУЛ, 5 янв — РИА Новости. КНДР провела артиллерийские стрельбы на море в ответ на учения Южной Кореи, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.По информации агентства, в Пхеньяне также заявили, что в случае "провокаций со стороны врагов" последует беспрецедентный ответ. Как подчеркнули в Генштабе Северной Кореи, армия произвела 192 выстрела из 47 артиллерийских орудий по пяти зонам на море."Направление стрельбы по морю не оказало даже косвенного влияния на острова Пэннёндо и Ёнпхёндо", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).Пхеньян также опроверг заявления Сеула о том, что стрельба велась в "демилитаризованной морской зоне", назвав это "надуманными" утверждениями, направленными на "введение в заблуждение общественности"."То, что (Южная Корея — Прим. ред.) устроила игры с эвакуацией и ответной стрельбой, это ожидаемая типичная тактика ради того, чтобы возложить ответственность за обострение ситуации на наши военные учения", — сообщило ЦТАК.В КНДР также подтвердили, что эти стрельбы были законной контрмерой в ответ на действия южнокорейских солдат, проводивших масштабные учения. Там отметили, что Сеулу стоит перестать "ныть" об ответственности за происходящее и перестать самим "навлекать на себя гнев".Ранее сегодня армия КНДР примерно с 9:00 по 11:00 (3:00-5:00 мск) обстреляла из береговой артиллерии свою же территорию в пределах установленной морской демилитаризованной зоны. Как уточняется, это произошло в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Военнослужащие КНДР сделали более 200 выстрелов.Ни жертв, ни ущерба среди населения и Вооруженных сил Южной Кореи не зафиксировали. Снаряды упали к северу от Северной разграничительной линии (NLL) в Желтом море (так называется де-факто межкорейская морская граница), то есть на территории КНДР.Ранее сообщалось, что до 5 января включительно Южная Корея и США проводили учения с боевой стрельбой вблизи границы с КНДР. Целью называлось повышение совместной боеготовности. Также на этой неделе южнокорейские военные сами провели ряд учебных стрельб и других маневров.Последний раз КНДР проводила стрельбу артиллерии в морской демилитаризованной зоне 6 декабря 2022 года в районе уездов Косон и Кымган в провинции Канвондо.Согласно военному соглашению между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года была определена морская демилитаризованная зона была для предотвращения военных столкновений в районах вокруг NLL в Желтом и Восточном морях. КНДР не признает эту линию, заявляя, что ее в одностороннем порядке установили Сеул и командование ООН в прошлом после конца Корейской войны 1950 — 1953 годов.Ранее в ноябре Южная Корея в ответ на запуск спутника КНДР приостановила действие ряда пунктов межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года. В частности, речь шла о восстановлении разведывательной деятельности в районе военно-демаркационной линии. Пхеньян в ответ на это заявил, что соглашение давно было "пустой бумагой", и объявил о возобновлении всех приостановленных согласно ему военных мер.

https://ria.ru/20231227/f-35a-1918590447.html

https://ria.ru/20231218/raketa-1916386577.html

https://ria.ru/20231027/koreya-1905610306.html

https://ria.ru/20231231/kndr-1919259504.html

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, сеул, оон