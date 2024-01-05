https://ria.ru/20240105/shatdaun-1919861048.html

В Белом доме боятся, что правительство США в январе ждет частичный шатдаун

В Белом доме боятся, что правительство США в январе ждет частичный шатдаун - РИА Новости, 05.01.2024

В Белом доме боятся, что правительство США в январе ждет частичный шатдаун

Правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T19:22

2024-01-05T19:22

2024-01-05T20:02

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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год, заявила глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг."Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром", — сказала она на семинаре для прессы, организованном на площадке газеты Christian Science Monitor.Янг назвала "пугающей" перспективу согласования расходов до истечения дедлайна 20 января и отметила, что ряд консервативно настроенных республиканцев хотят довести ситуацию до шатдауна. "Их риторика беспокоит меня. Хотя руководство (конгресса. — Прим. ред.) понимает, что это не конструктивный путь, — подчеркнула она. — Однако сможет ли оно сдержать подобные настроения?"Конгрессмены-республиканцы и администрация президента расходятся во мнении по вопросам обеспечения безопасности южной границы и иммиграционной политики. Законодатели требуют ужесточения мер по охране границы в обмен на одобрение нового финансирования Украины, которое ранее запросил Белый дом и лично Джо Байден. Как сообщили ведущие американские СМИ, шансы на приостановку работы правительства США после 20 января весьма высоки. В частности, недавно спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании. Таким образом, первыми в случае шатдауна приостановят работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства при отсутствии постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля.В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.

https://ria.ru/20240105/napryazhennost-1919847194.html

https://ria.ru/20231114/ssha-1909281326.html

https://ria.ru/20240104/ssha-1919683356.html

сша

украина

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в мире, сша, джо байден, майк джонсон, украина