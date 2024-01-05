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Стали известны подробности о смерти режиссера Елены Демидовой
Стали известны подробности о смерти режиссера Елены Демидовой - РИА Новости, 05.01.2024
Стали известны подробности о смерти режиссера Елены Демидовой
Дочь режиссера Елены Демидовой Светлана раскрыла подробности смерти своей матери. Об этом она написала на странице в социальных сетях. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T19:21
2024-01-05T19:21
2024-01-05T19:25
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Дочь режиссера Елены Демидовой Светлана раскрыла подробности смерти своей матери. Об этом она написала на странице в социальных сетях.По словам Светланы, у режиссера 30 декабря случился приступ васкулита и очень болели ноги. Четвертого января утром ее забрала скорая."Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили", — рассказала дочь погибшей.Елена Демидова окончила МГТУ имени Баумана по специальности "инженер". Специальность режиссера получила в киношколе в 2006 году. Была членом Союза кинематографистов и состояла в Гильдии кинорежиссеров. Кроме того, она работала с киностудией имени Горького и телеканалами "Культура" и YLE.Наиболее известные работы Демидовой — картины "Алиса из Страны чудес", "Прикосновение ветра", а также "Саша, Лена и железный дракон".
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общество, мгту имени баумана, россия
Культура, Общество, МГТУ имени Баумана, Россия
Стали известны подробности о смерти режиссера Елены Демидовой
Дочь режиссера Демидовой сообщила детали смерти матери
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Дочь режиссера Елены Демидовой Светлана раскрыла подробности смерти своей матери. Об этом она написала на странице в социальных сетях.
По словам Светланы, у режиссера 30 декабря случился приступ васкулита и очень болели ноги. Четвертого января утром ее забрала скорая.
«
"Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили", — рассказала дочь погибшей.
Елена Демидова окончила МГТУ имени Баумана
по специальности "инженер". Специальность режиссера получила в киношколе в 2006 году. Была членом Союза кинематографистов и состояла в Гильдии кинорежиссеров. Кроме того, она работала с киностудией имени Горького и телеканалами "Культура" и YLE.
Наиболее известные работы Демидовой — картины "Алиса из Страны чудес", "Прикосновение ветра", а также "Саша, Лена и железный дракон".