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Стали известны подробности о смерти режиссера Елены Демидовой

Стали известны подробности о смерти режиссера Елены Демидовой - РИА Новости, 05.01.2024

Стали известны подробности о смерти режиссера Елены Демидовой

Дочь режиссера Елены Демидовой Светлана раскрыла подробности смерти своей матери. Об этом она написала на странице в социальных сетях. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T19:21

2024-01-05T19:21

2024-01-05T19:25

культура

общество

мгту имени баумана

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Дочь режиссера Елены Демидовой Светлана раскрыла подробности смерти своей матери. Об этом она написала на странице в социальных сетях.По словам Светланы, у режиссера 30 декабря случился приступ васкулита и очень болели ноги. Четвертого января утром ее забрала скорая."Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили", — рассказала дочь погибшей.Елена Демидова окончила МГТУ имени Баумана по специальности "инженер". Специальность режиссера получила в киношколе в 2006 году. Была членом Союза кинематографистов и состояла в Гильдии кинорежиссеров. Кроме того, она работала с киностудией имени Горького и телеканалами "Культура" и YLE.Наиболее известные работы Демидовой — картины "Алиса из Страны чудес", "Прикосновение ветра", а также "Саша, Лена и железный дракон".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мгту имени баумана, россия