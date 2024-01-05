https://ria.ru/20240105/putin-1919822545.html
Путин уточнил состав Совета по развитию местного самоуправления
Путин уточнил состав Совета по развитию местного самоуправления - РИА Новости, 05.01.2024
Путин уточнил состав Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин уточнил состав Совета по развитию местного самоуправления, включив в его состав исполнительного директора Всероссийской ассоциации... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:46
2024-01-05T14:46
2024-01-05T14:46
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владимир путин
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уточнил состав Совета по развитию местного самоуправления, включив в его состав исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна. Документ опубликован на портале официальной правовой информации."Включить Малхасяна А. С. - исполнительного директора ассоциации "Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (по согласованию)", - говорится в документе. Изначально в состав федеральной части Совета от Ассоциации предлагалось включить ее сопредседателя Ирину Гусеву (по согласованию). Документ также уточняет должности некоторых членов Совета, в частности главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника.
https://ria.ru/20231116/gd-1909857475.html
https://ria.ru/20230421/samoupravlenie-1866257131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, ирина гусева, денис пушилин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Ирина Гусева, Денис Пушилин
Путин уточнил состав Совета по развитию местного самоуправления
Путин уточнил состав Совета при президенте по развитию местного самоуправления