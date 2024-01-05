https://ria.ru/20240105/putin-1919822545.html

Путин уточнил состав Совета по развитию местного самоуправления

Путин уточнил состав Совета по развитию местного самоуправления - РИА Новости, 05.01.2024

Путин уточнил состав Совета по развитию местного самоуправления

Президент РФ Владимир Путин уточнил состав Совета по развитию местного самоуправления, включив в его состав исполнительного директора Всероссийской ассоциации... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:46

2024-01-05T14:46

2024-01-05T14:46

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

ирина гусева

денис пушилин

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уточнил состав Совета по развитию местного самоуправления, включив в его состав исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна. Документ опубликован на портале официальной правовой информации."Включить Малхасяна А. С. - исполнительного директора ассоциации "Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (по согласованию)", - говорится в документе. Изначально в состав федеральной части Совета от Ассоциации предлагалось включить ее сопредседателя Ирину Гусеву (по согласованию). Документ также уточняет должности некоторых членов Совета, в частности главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника.

https://ria.ru/20231116/gd-1909857475.html

https://ria.ru/20230421/samoupravlenie-1866257131.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, ирина гусева, денис пушилин