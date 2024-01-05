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Эксперт спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ после новогодних каникул - РИА Новости, 05.01.2024
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07:21 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/orvi-1919771213.html
Эксперт спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ после новогодних каникул
Эксперт спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ после новогодних каникул - РИА Новости, 05.01.2024
Эксперт спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ после новогодних каникул
Подъем заболеваемости респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних праздников, он ежегодный, так как все возвращаются после каникул в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T07:21
2024-01-05T07:21
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
новый год
общество
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Подъем заболеваемости респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних праздников, он ежегодный, так как все возвращаются после каникул в организованные коллективы, заявил РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. "После новогодних праздников традиционно отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Так как в этот момент все снова вернутся в организованные коллективы после долгих каникул. Эту ситуацию мы наблюдаем ежегодно", - сказал Акимкин. Он отметил, что каждому человеку важно продолжать соблюдать меры предосторожности, такие как гигиена рук, использование кожных антисептиков, дезинфекция гаджетов, проветривание помещений и исключение контактов с заболевшими людьми. При большом скоплении народа, в периоды эпидподъема, рекомендуется носить маску, чтобы защитить свое собственное здоровье и здоровье окружающих, а при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью и оставаться дома, уточнил Акимкин.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, новый год, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук, Новый год, Общество
Эксперт спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ после новогодних каникул

Эпидемиолог Акимкин: после каникул ожидается подъем заболеваемости ОРВИ

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВо время процедуры вакцинации против гриппа
Во время процедуры вакцинации против гриппа - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Подъем заболеваемости респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних праздников, он ежегодный, так как все возвращаются после каникул в организованные коллективы, заявил РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
«
"После новогодних праздников традиционно отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Так как в этот момент все снова вернутся в организованные коллективы после долгих каникул. Эту ситуацию мы наблюдаем ежегодно", - сказал Акимкин.
Он отметил, что каждому человеку важно продолжать соблюдать меры предосторожности, такие как гигиена рук, использование кожных антисептиков, дезинфекция гаджетов, проветривание помещений и исключение контактов с заболевшими людьми.
При большом скоплении народа, в периоды эпидподъема, рекомендуется носить маску, чтобы защитить свое собственное здоровье и здоровье окружающих, а при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью и оставаться дома, уточнил Акимкин.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукНовый годОбщество
 
 
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