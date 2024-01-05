https://ria.ru/20240105/operatsii-1919788912.html

Эксперт спрогнозировал, когда роботы смогут заменить хирургов

Эксперт спрогнозировал, когда роботы смогут заменить хирургов - РИА Новости, 05.01.2024

Эксперт спрогнозировал, когда роботы смогут заменить хирургов

Разработчики роботов в хирургии в ближайшее десятилетие ставят задачу обеспечить возможность привлекать к операциям только одного хирурга, машины смогут... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:06

2024-01-05T10:06

2024-01-05T10:06

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598869909_0:126:3151:1898_1920x0_80_0_0_ffbc27074a404bf7f05eaef6f31b7ef2.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Разработчики роботов в хирургии в ближайшее десятилетие ставят задачу обеспечить возможность привлекать к операциям только одного хирурга, машины смогут заменить ассистентов и медсестер, рассказал РИА Новости эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ Артем Морев. "Конечная и идеальная цель роботизации в хирургии на ближайшее десятилетие – обеспечить возможность вмешательства с привлечением одного хирурга, что не отразится на качестве и точности вмешательства и как минимум не увеличит риски для пациента", - сказал эксперт. Он добавил, что задачи ассистента хирурга и медсестер в значительной степени смогут взять на себя роботы при условии более широкого развития навигационных систем, применяющихся в операционных. Как отметил Морев, медицинские роботы нужны для того, чтобы помогать человеку в рутинных и высокоточных манипуляциях. Однако приблизиться к человеческой аккуратности они могут при наличии в операционной управляющей навигационной системы, которая обеспечивает высокоточное позиционирование и манипуляции рабочими органами роботов. Сейчас есть несколько классов подобных машин: одни повторяют движения хирурга, другие выполняют основные и вспомогательные приемы, а третьи служат направляющими системами для инструмента врача. Первая группа роботов, по словам эксперта, достаточно распространена в мире. В некоторых отраслях медицины роботы нужны для повышения качества операций. Например, в нейрохирургии центральной нервной системы важна точность манипуляций. Здесь необходимы микроскопы, которые увеличивают интересующую область и оценивают глубину положения инструмента хирурга. "В этом направлении роботы могут выполнять функции как повторения движений хирурга (обеспечение точности и повторяемости), так и направления инструментария (биопсийная игла, установка электродов, выполнение доступа фрезерованием) и выполнения вспомогательных приемов (управление положением нейроэндоскопа)", - рассказал Морев. В травматологии, отмечает эксперт, роботы могли бы использоваться для репозиции и фиксации положения, а также для проведения высокоточных роботизированных опилов костных структур. В других направлениях хирургии роботизированные манипуляторы могут, к примеру, подавать инструменты. "Сегодня большая часть роботов для хирургии – западные разработки, доступные не всем ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения - ред.). При этом многие производители роботизированных систем сейчас позитивно оценивают отечественный рынок медицинских роботов. Мы получаем все больше запросов на интеграцию нашей системы хирургической навигации "Автоплан" с роботами-манипуляторами российского производства", - сообщил Морев.

https://ria.ru/20231026/operatsiya-1905449302.html

https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1896913626.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество