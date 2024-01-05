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Эрдоган заявил о нападках на Турцию из-за позиции Анкары по Газе - РИА Новости, 05.01.2024
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15:43 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/napadki-1919832098.html
Эрдоган заявил о нападках на Турцию из-за позиции Анкары по Газе
Эрдоган заявил о нападках на Турцию из-за позиции Анкары по Газе - РИА Новости, 05.01.2024
Эрдоган заявил о нападках на Турцию из-за позиции Анкары по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нападках на Турцию из-за бескомпромиссной позиции Анкары по ситуации в Газе. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:43
2024-01-05T15:43
в мире
израиль
турция
анкара (провинция)
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
оон
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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нападках на Турцию из-за бескомпромиссной позиции Анкары по ситуации в Газе. "Мы являемся свидетелями усиления нападок на наше братство, которое является гарантией нашего национального выживания. Важнейшими причинами этих нападок являются решимость Турции защищать свои права и интересы, а также ее твердая и бескомпромиссная позиция в палестинском вопросе", - сказал Эрдоган, выступая в пятницу. По его словам, в Газе, где были убиты 23 тысячи невинных людей, в основном детей и женщин, Турция выступила в защиту угнетенных палестинцев. "Мужественная позиция нашей страны имеет свою долю в растущей во всем мире реакции против политики зверств израильской администрации", - сказал турецкий лидер. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 22,6 тысячи, пострадали более 57,9 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240103/izrail-1919602514.html
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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил о нападках на Турцию из-за позиции Анкары по Газе

Эрдоган: нападки на Турцию усиливаются из-за позиции Анкары по Газе

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нападках на Турцию из-за бескомпромиссной позиции Анкары по ситуации в Газе.
«
"Мы являемся свидетелями усиления нападок на наше братство, которое является гарантией нашего национального выживания. Важнейшими причинами этих нападок являются решимость Турции защищать свои права и интересы, а также ее твердая и бескомпромиссная позиция в палестинском вопросе", - сказал Эрдоган, выступая в пятницу.
По его словам, в Газе, где были убиты 23 тысячи невинных людей, в основном детей и женщин, Турция выступила в защиту угнетенных палестинцев.
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«
"Мужественная позиция нашей страны имеет свою долю в растущей во всем мире реакции против политики зверств израильской администрации", - сказал турецкий лидер.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 22,6 тысячи, пострадали более 57,9 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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