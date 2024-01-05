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Стало известно, от чего ВСУ пришлось отказаться после маневров России
Стало известно, от чего ВСУ пришлось отказаться после маневров России - РИА Новости, 05.01.2024
Стало известно, от чего ВСУ пришлось отказаться после маневров России
Вооруженным силам Украины пришлось отказаться от польских танков Т-72 из-за мощи российской армии, сообщает The Atlantic. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:31
2024-01-05T10:31
2024-01-05T15:46
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вооруженным силам Украины пришлось отказаться от польских танков Т-72 из-за мощи российской армии, сообщает The Atlantic."Украинцы ценят свои танки Т-72 из Польши, и по ходу кампании они решили не использовать их в боевых действиях на передовой", — говорится в материале.Как отметили журналисты, ВСУ пытались захватить позиции российских военных с помощью танков, но это оказалось невозможным, поскольку со всех сторон ВС России били по ним соответствующим вооружением, артиллерией и ударами с воздуха.Как заявлял президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, противник потерял во время контрнаступления почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, в том числе 50 американских БМП Bradley. Шойгу отметил, что именно страх больших потерь не дает ВСУ использовать американские танки Abrams на линии фронта.
https://ria.ru/20240105/trevoga-1919786609.html
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россия, украина, польша, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, политика
Россия, Украина, Польша, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
Стало известно, от чего ВСУ пришлось отказаться после маневров России
The Atlantic: ВСУ пришлось отказаться от польских танков из-за мощи ВС России