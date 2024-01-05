https://ria.ru/20240105/klassika-1919830796.html

Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики

Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики - РИА Новости, 05.01.2024

Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая представить предложения по созданию цифровой платформы для переводов произведений русской классики XIX – XX... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:31

2024-01-05T15:31

2024-01-05T15:31

россия

владимир путин

максут шадаев

ольга любимова

российская академия наук

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874038811_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_745a30439ce6706ecb640e36b390fe95.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая представить предложения по созданию цифровой платформы для переводов произведений русской классики XIX – XX веков, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минцифры России подготовить совместно с Минкультуры России, МИДом России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук и представить предложения по созданию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX – XX веков", - говорится в поручении. Доклад должен быть представлен сроком до 15 мая 2024 года. Ответственными назначены министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и министр иностранных дел Сергей Лавров.

https://ria.ru/20231016/literatura-1903018648.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, максут шадаев, ольга любимова, российская академия наук