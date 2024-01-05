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Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики - РИА Новости, 05.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:31 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/klassika-1919830796.html
Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики
Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики - РИА Новости, 05.01.2024
Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая представить предложения по созданию цифровой платформы для переводов произведений русской классики XIX – XX... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:31
2024-01-05T15:31
россия
владимир путин
максут шадаев
ольга любимова
российская академия наук
культура
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая представить предложения по созданию цифровой платформы для переводов произведений русской классики XIX – XX веков, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минцифры России подготовить совместно с Минкультуры России, МИДом России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук и представить предложения по созданию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX – XX веков", - говорится в поручении. Доклад должен быть представлен сроком до 15 мая 2024 года. Ответственными назначены министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и министр иностранных дел Сергей Лавров.
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россия, владимир путин, максут шадаев, ольга любимова, российская академия наук
Россия, Владимир Путин, Максут Шадаев, Ольга Любимова, Российская академия наук, Культура
Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики

Путин поручил создать платформу для переводов русской классики XIX — XX веков

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Книги в книгохранилище - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая представить предложения по созданию цифровой платформы для переводов произведений русской классики XIX – XX веков, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минцифры России подготовить совместно с Минкультуры России, МИДом России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук и представить предложения по созданию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX – XX веков", - говорится в поручении.
Доклад должен быть представлен сроком до 15 мая 2024 года. Ответственными назначены министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и министр иностранных дел Сергей Лавров.
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