https://ria.ru/20240105/informbezopasnost-1919774543.html

В МИД рассказали об интересе Африки к наработкам в сфере информбезопасности

В МИД рассказали об интересе Африки к наработкам в сфере информбезопасности - РИА Новости, 05.01.2024

В МИД рассказали об интересе Африки к наработкам в сфере информбезопасности

Африку интересуют наработки российских компаний в сфере информбезопасности, программы подготовки кадров на базе наших учебных заведений, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:24

2024-01-05T08:24

2024-01-05T08:24

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

африка

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Африку интересуют наработки российских компаний в сфере информбезопасности, программы подготовки кадров на базе наших учебных заведений, сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор ДМИБ МИД России Артур Люкманов. "По итогам 2023 года можно с уверенностью сказать, что наше взаимодействие с африканскими партнерами в области информационной безопасности вышло на качественно новый уровень", - рассказал он. По словам Люкманова, "отправной точкой стал второй Саммит Россия-Африка (Санкт-Петербург, июль 2023), на котором этой теме было уделено самое пристальное внимание". В частности, в рамках встречи лидеры приняли отдельное заявление по международной информбезопасности (МИБ). "Скажу прямо: согласовать такой многосторонний документ (к нему присоединилось 48 государств) в дипломатической практике - уже успех", - поделился высокопоставленный дипломат. При этом он отметил, что "главное, что данное заявление продемонстрировало совпадение подходов России и стран континента практически по всему спектру вопросов МИБ". "Мы разделяем приверженность принципам суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, выступаем за необходимость преодоления так называемого цифрового разрыва между Западом и Глобальным Югом, не приемлем технологический неоколониализм",- пояснил он. По словам Люкманова, конкретные шаги практического взаимодействия сторон в намечены в принятом на саммите Плане действий Форума партнерства Россия-Африка. "Планируем провести в ближайшие годы ряд совместных мероприятий, которые помогут определить направления работы с учетом потребностей всех сторон", - заметил он. "Не секрет, что для африканских коллег особый интерес представляют наработки отечественных компаний в сфере информационной безопасности, диалог и обмен опытом с компетентными органами власти, а также программы подготовки кадров на базе наших учебных заведений",- добавил Люкманов. Он обратил внимание на то, что для российской стороны "Африка - это перспективный и традиционно дружественный регион". "В целом потенциал для развития сотрудничества велик, есть взаимный настрой его реализовывать. Самое важное, что мы с африканскими народами воспринимаем друг друга как равноправных партнеров – в отличие от некоторых государств, привыкших рассматривать континент лишь как ресурсную базу", - заключил он.

https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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африка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, африка