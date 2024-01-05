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Индийские коммандос начали операцию на захваченном сухогрузе, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2024
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16:36 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/indiya-1919838811.html
Индийские коммандос начали операцию на захваченном сухогрузе, пишут СМИ
Индийские коммандос начали операцию на захваченном сухогрузе, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2024
Индийские коммандос начали операцию на захваченном сухогрузе, пишут СМИ
Индийские коммандос, прибывшие на эсминце "Ченнаи", начали операцию по освобождению захваченного в Аравийском море у берегов Сомали сухогрузе Lila Norfolk,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:36
2024-01-05T16:36
в мире
индия
аравийское море
сомали
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв – РИА Новости. Индийские коммандос, прибывшие на эсминце "Ченнаи", начали операцию по освобождению захваченного в Аравийском море у берегов Сомали сухогрузе Lila Norfolk, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники в минобороны Индии. "Элитные коммандос морской пехоты ВМС Индии с военного корабля "Ченнаи" погрузились на захваченное судно "Lila Norfolk" и теперь собираются провести там зачистку", - сообщили представители минобороны. Ранее в ВМС Индии сообщили, что судно Lila Norfolk отправило сообщение на портал Морских торговых операций при ВМС Великобритании о том, что вечером 4 января на борт сухогруза высадились пять-шесть неизвестных вооруженных лиц. Команда сухогруза укрылась в специальном бункере на судне. Для урегулирования ситуации ВМС Индии направили патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon, который рано утром пролетел над судном, также в район был направлен эсминец "Ченнаи". Как отмечает агентство Ani со ссылкой на военные источники, на борту захваченного сухогруза находится 15 членов экипажа, все они граждане Индии.
https://ria.ru/20240105/indiya-1919793189.html
https://ria.ru/20240103/sudno-1919635278.html
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аравийское море
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в мире, индия, аравийское море, сомали, boeing p-8 poseidon
В мире, Индия, Аравийское море, Сомали, Boeing P-8 Poseidon
Индийские коммандос начали операцию на захваченном сухогрузе, пишут СМИ

Ani: индийские коммандос начали операцию на захваченном в Аравийском море судне

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкИндийские военные
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Индийские военные. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв – РИА Новости. Индийские коммандос, прибывшие на эсминце "Ченнаи", начали операцию по освобождению захваченного в Аравийском море у берегов Сомали сухогрузе Lila Norfolk, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники в минобороны Индии.
"Элитные коммандос морской пехоты ВМС Индии с военного корабля "Ченнаи" погрузились на захваченное судно "Lila Norfolk" и теперь собираются провести там зачистку", - сообщили представители минобороны.
Мумбаи, Индия
Индия послала эсминец на помощь захваченному в Аравийском море сухогрузу
10:48
Ранее в ВМС Индии сообщили, что судно Lila Norfolk отправило сообщение на портал Морских торговых операций при ВМС Великобритании о том, что вечером 4 января на борт сухогруза высадились пять-шесть неизвестных вооруженных лиц. Команда сухогруза укрылась в специальном бункере на судне.
Для урегулирования ситуации ВМС Индии направили патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon, который рано утром пролетел над судном, также в район был направлен эсминец "Ченнаи".
Как отмечает агентство Ani со ссылкой на военные источники, на борту захваченного сухогруза находится 15 членов экипажа, все они граждане Индии.
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