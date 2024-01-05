https://ria.ru/20240105/gost-1919826035.html

Четырехмиллионная гостья выставки "Россия" выиграла поездку на винодельню

Четырехмиллионная гостья выставки "Россия" выиграла поездку на винодельню - РИА Новости, 05.01.2024

Четырехмиллионная гостья выставки "Россия" выиграла поездку на винодельню

Четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума "Россия" стала Дарья Молодцова из Тулы, она получила сертификат на посещение лучших виноделен России и... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:01

2024-01-05T15:01

2024-01-05T17:23

выставка-форум "россия"

россия

тула

краснодарский край

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

мария александрова

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

москва

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума "Россия" стала Дарья Молодцова из Тулы, она получила сертификат на посещение лучших виноделен России и поездку на Кубань, сообщили в пресс-службе выставки. "Дарья получила подарки: сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю", — указали в материале.Уточняется, что она получила их от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и Министерства сельского хозяйства.Девушка приехала на выставку вместе с мужем Владимиром и друзьями Марией Александровой и Антоном Петровым.Четырехмиллионного гостя встретили в павильоне № 51, где расположена одна из локаций экспозиции Минсельхоза России "Есть свое!". Для Дарьи и ее близких Министерство сельского хозяйства организовало экскурсию по мультимедийной выставке "Путь зерна" и дегустацию блюд из российских продуктов.Как отметил замминистра сельского хозяйства Максим Титов, в ведомстве очень рады, что девушка сможет еще больше узнать о виноградарстве и виноделии, а также лично увидеть, "какой современной и интересной сегодня является эта отрасль". Он добавил, что в последние годы активно развивается и набирает популярность винный туризм. Замглавы ведомства выразил уверенность, что Дарья и ее друзья получат удовольствие от поездки и экскурсий.Титов подчеркнул, что Минсельхоз продолжит создавать все условия для развития виноделия в стране и укрепления его потенциала.Туристическая поездка по Краснодарскому краю для четырехмиллионного гостя запланирована на 21-30 мая. Дарья вместе с друзьями посетит Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну.Гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова отметила, что в нашей стране сбываются любые чудеса, и поблагодарила за подарок Минсельхоз.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240104/vystavka-1919671085.html

https://ria.ru/20240101/vystavka-1919388296.html

россия

тула

краснодарский край

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь на выставку "Россия" Мороз не останавливает толпы желающих попасть на выставку «Россия» 2024-01-05T15:01 true PT0M07S

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россия, тула, краснодарский край, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мария александрова, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), москва, вднх, выставка-форум "россия"