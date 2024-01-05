https://ria.ru/20240105/genotsid-1919845204.html
Германия заявила, что не считает действия Израиля в Газе геноцидом
Германия заявила, что не считает действия Израиля в Газе геноцидом - РИА Новости, 05.01.2024
Германия заявила, что не считает действия Израиля в Газе геноцидом
Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа, заявил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:22
2024-01-05T17:22
2024-01-05T17:22
израиль
в мире
германия
юар
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа, заявил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. ЮАР в пятницу подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. Первые слушания назначены на 11-12 января. "С нашей точки зрения, утверждение о том, что Израиль якобы осуществляет геноцид в секторе Газа, неверно, и (действия Израиля - ред.) не подпадают под действие конвенции", - заявил Фишер в ходе пресс-конференции кабмина, комментируя иск ЮАР. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240104/gaza-1919639636.html
https://ria.ru/20240105/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240103/gaza-1919633112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, германия, юар, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Германия, ЮАР, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Германия заявила, что не считает действия Израиля в Газе геноцидом
МИД ФРГ: утверждение о том, что Израиль осуществляет геноцид в Газе, неверно
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа, заявил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
ЮАР
в пятницу подала в Международный суд ООН
в Гааге
иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. Первые слушания назначены на 11-12 января.
В Газе рассказали, сколько Израиль сбросил ракет и бомб
«
"С нашей точки зрения, утверждение о том, что Израиль якобы осуществляет геноцид в секторе Газа, неверно, и (действия Израиля - ред.) не подпадают под действие конвенции", - заявил Фишер в ходе пресс-конференции кабмина, комментируя иск ЮАР.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Госдеп заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа