https://ria.ru/20240105/ekonomika-1919792419.html

В Совфеде предсказали укрепление российской экономики в 2024 году

В Совфеде предсказали укрепление российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 05.01.2024

В Совфеде предсказали укрепление российской экономики в 2024 году

В 2024 году украинский конфликт сойдет на нет, экономика и национальная валюта России будут укрепляться, доллар и евро составят 70 и 80 рублей соответственно,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:40

2024-01-05T10:40

2024-01-05T10:40

экономика

россия

украина

киев

иван абрамов

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В 2024 году украинский конфликт сойдет на нет, экономика и национальная валюта России будут укрепляться, доллар и евро составят 70 и 80 рублей соответственно, энергоресурсы РФ вновь будут востребованы на европейском рынке, такой прогноз дал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. "Может случиться таким образом, что к лету все закончится. Пройдут выборы (в России), "товарищи" попробуют ситуацию в РФ покачать, у них это не выйдет. Они поймут, что в дальнейшем смысла нет поддерживать Украину. Без поддержки Киев долго не протянет. Соответственно, все это закончится", - сказал политик. После этого, по словам Абрамова, откроются как новые рынки для российских энергоресурсов, так и прежние. "Особенно (это касается) небольших европейских государств, которые оказались заложниками ситуации. Экономически им это (санкции – ред.) не выгодно, не нужно. Но они оказались заложниками больших политических игр", - отметил сенатор. "Вполне возможно, мы к концу года вернемся к доллару и евро 70 и 80 рублей соответственно. С растущей экономикой и большими перспективами развития", - добавил он. По мнению законодателя, после того, как будет закончен конфликт на Украине, неизбежно смягчение санкций. "Возможно, США захотят дотянуть украинский конфликт до своих президентских выборов в ноябре 2024 года. Но к этому моменту все решения относительно Украины уже будут приняты. И приниматься они будут летом", - сказал парламентарий. Абрамов полагает, что первыми могут отказываться от санкций против РФ европейские компании, бизнес. "Сегодня антироссийская политика не привела к ожидаемым для Запада результатам, кроме потери всемирного доверия к инвестированию в западные страны, к тому, что права инвесторов там защищены. Мир уже не будет прежним, это тектонические сдвиги", - заключил политик.

https://ria.ru/20240105/udary-1919787675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, украина, киев, иван абрамов, совет федерации рф