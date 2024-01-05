https://ria.ru/20240105/ekonomika-1919792419.html
В Совфеде предсказали укрепление российской экономики в 2024 году
В Совфеде предсказали укрепление российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 05.01.2024
В Совфеде предсказали укрепление российской экономики в 2024 году
В 2024 году украинский конфликт сойдет на нет, экономика и национальная валюта России будут укрепляться, доллар и евро составят 70 и 80 рублей соответственно,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:40
2024-01-05T10:40
2024-01-05T10:40
экономика
россия
украина
киев
иван абрамов
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В 2024 году украинский конфликт сойдет на нет, экономика и национальная валюта России будут укрепляться, доллар и евро составят 70 и 80 рублей соответственно, энергоресурсы РФ вновь будут востребованы на европейском рынке, такой прогноз дал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. "Может случиться таким образом, что к лету все закончится. Пройдут выборы (в России), "товарищи" попробуют ситуацию в РФ покачать, у них это не выйдет. Они поймут, что в дальнейшем смысла нет поддерживать Украину. Без поддержки Киев долго не протянет. Соответственно, все это закончится", - сказал политик. После этого, по словам Абрамова, откроются как новые рынки для российских энергоресурсов, так и прежние. "Особенно (это касается) небольших европейских государств, которые оказались заложниками ситуации. Экономически им это (санкции – ред.) не выгодно, не нужно. Но они оказались заложниками больших политических игр", - отметил сенатор. "Вполне возможно, мы к концу года вернемся к доллару и евро 70 и 80 рублей соответственно. С растущей экономикой и большими перспективами развития", - добавил он. По мнению законодателя, после того, как будет закончен конфликт на Украине, неизбежно смягчение санкций. "Возможно, США захотят дотянуть украинский конфликт до своих президентских выборов в ноябре 2024 года. Но к этому моменту все решения относительно Украины уже будут приняты. И приниматься они будут летом", - сказал парламентарий. Абрамов полагает, что первыми могут отказываться от санкций против РФ европейские компании, бизнес. "Сегодня антироссийская политика не привела к ожидаемым для Запада результатам, кроме потери всемирного доверия к инвестированию в западные страны, к тому, что права инвесторов там защищены. Мир уже не будет прежним, это тектонические сдвиги", - заключил политик.
https://ria.ru/20240105/udary-1919787675.html
https://ria.ru/20240104/pomosch-1919747385.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, украина, киев, иван абрамов, совет федерации рф
Экономика, Россия, Украина, Киев, Иван Абрамов, Совет Федерации РФ
В Совфеде предсказали укрепление российской экономики в 2024 году
Сенатор: рубль укрепится в 2024 году на фоне затихающего украинского конфликта
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В 2024 году украинский конфликт сойдет на нет, экономика и национальная валюта России будут укрепляться, доллар и евро составят 70 и 80 рублей соответственно, энергоресурсы РФ вновь будут востребованы на европейском рынке, такой прогноз дал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
"Может случиться таким образом, что к лету все закончится. Пройдут выборы (в России), "товарищи" попробуют ситуацию в РФ покачать, у них это не выйдет. Они поймут, что в дальнейшем смысла нет поддерживать Украину
. Без поддержки Киев
долго не протянет. Соответственно, все это закончится", - сказал политик.
После этого, по словам Абрамова, откроются как новые рынки для российских энергоресурсов, так и прежние. "Особенно (это касается) небольших европейских государств, которые оказались заложниками ситуации. Экономически им это (санкции – ред.) не выгодно, не нужно. Но они оказались заложниками больших политических игр", - отметил сенатор.
"Вполне возможно, мы к концу года вернемся к доллару и евро 70 и 80 рублей соответственно. С растущей экономикой и большими перспективами развития", - добавил он.
"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине
По мнению законодателя, после того, как будет закончен конфликт на Украине, неизбежно смягчение санкций. "Возможно, США
захотят дотянуть украинский конфликт до своих президентских выборов в ноябре 2024 года. Но к этому моменту все решения относительно Украины уже будут приняты. И приниматься они будут летом", - сказал парламентарий.
Абрамов полагает, что первыми могут отказываться от санкций против РФ европейские компании, бизнес. "Сегодня антироссийская политика не привела к ожидаемым для Запада результатам, кроме потери всемирного доверия к инвестированию в западные страны, к тому, что права инвесторов там защищены. Мир уже не будет прежним, это тектонические сдвиги", - заключил политик.
В госдепе признали, что Украине придется очень тяжело без помощи США