https://ria.ru/20240104/shadaev-1919684186.html

Глава Минцифры исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"

Глава Минцифры исполнил желания детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 04.01.2024

Глава Минцифры исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"

Глава Минцифры Максут Шадаев исполнил желания детей в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:59

2024-01-04T11:59

2024-01-04T11:59

новый год

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев исполнил желания детей в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Министр подарил Олесе из Ростовской области набор акварельных карандашей, о которых она мечтала. Максим из Вологды получит в подарок от Шадаева поездку на радиостанцию в Москве - мальчик уже готовится к ней. Восьмилетний Владимир получил в подарок конструктор. А ещё Минцифры организовало экскурсию по тренировочному комплексу "Аэрофлота" для мальчика, его сестры и участников прежних "Ёлок желаний" - Киры из Новосибирска и Роберта из Санкт-Петербурга. Ребятам показали комплексы "Суша" и "Вода", где бортпроводники регулярно проходят тренажерную подготовку. Кроме того, они испытали себя в роли пилотов на полнопилотажном тренажере "Аэробуса А350" и "МС-21". Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено более 100 тысяч желаний детей.

https://ria.ru/20240103/mechty-1919553825.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новый год, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество