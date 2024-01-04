Глава Минцифры исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"
Шадаев исполнил желания детей в рамках благотворительной акции "Елка желаний"
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев исполнил желания детей в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".
Министр подарил Олесе из Ростовской области набор акварельных карандашей, о которых она мечтала. Максим из Вологды получит в подарок от Шадаева поездку на радиостанцию в Москве - мальчик уже готовится к ней.
Восьмилетний Владимир получил в подарок конструктор. А ещё Минцифры организовало экскурсию по тренировочному комплексу "Аэрофлота" для мальчика, его сестры и участников прежних "Ёлок желаний" - Киры из Новосибирска и Роберта из Санкт-Петербурга. Ребятам показали комплексы "Суша" и "Вода", где бортпроводники регулярно проходят тренажерную подготовку.
Кроме того, они испытали себя в роли пилотов на полнопилотажном тренажере "Аэробуса А350" и "МС-21".
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено более 100 тысяч желаний детей.