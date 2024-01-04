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Глава Минцифры исполнил желания детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 04.01.2024
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11:59 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/shadaev-1919684186.html
Глава Минцифры исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"
Глава Минцифры исполнил желания детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 04.01.2024
Глава Минцифры исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"
Глава Минцифры Максут Шадаев исполнил желания детей в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:59
2024-01-04T11:59
новый год
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев исполнил желания детей в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Министр подарил Олесе из Ростовской области набор акварельных карандашей, о которых она мечтала. Максим из Вологды получит в подарок от Шадаева поездку на радиостанцию в Москве - мальчик уже готовится к ней. Восьмилетний Владимир получил в подарок конструктор. А ещё Минцифры организовало экскурсию по тренировочному комплексу "Аэрофлота" для мальчика, его сестры и участников прежних "Ёлок желаний" - Киры из Новосибирска и Роберта из Санкт-Петербурга. Ребятам показали комплексы "Суша" и "Вода", где бортпроводники регулярно проходят тренажерную подготовку. Кроме того, они испытали себя в роли пилотов на полнопилотажном тренажере "Аэробуса А350" и "МС-21". Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено более 100 тысяч желаний детей.
https://ria.ru/20240103/mechty-1919553825.html
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новый год, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
Новый год, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Общество
Глава Минцифры исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"

Шадаев исполнил желания детей в рамках благотворительной акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев исполнил желания детей в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".
Министр подарил Олесе из Ростовской области набор акварельных карандашей, о которых она мечтала. Максим из Вологды получит в подарок от Шадаева поездку на радиостанцию в Москве - мальчик уже готовится к ней.
Восьмилетний Владимир получил в подарок конструктор. А ещё Минцифры организовало экскурсию по тренировочному комплексу "Аэрофлота" для мальчика, его сестры и участников прежних "Ёлок желаний" - Киры из Новосибирска и Роберта из Санкт-Петербурга. Ребятам показали комплексы "Суша" и "Вода", где бортпроводники регулярно проходят тренажерную подготовку.
Кроме того, они испытали себя в роли пилотов на полнопилотажном тренажере "Аэробуса А350" и "МС-21".
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено более 100 тысяч желаний детей.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова общается по видеосвязи с семилетней Софьей Касимовой из Екатеринбурга во время акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Голикова исполнила мечты двоих детей с "Елки желаний"
3 января, 10:34
 
Новый годМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Общество
 
 
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