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Михаил Котюков: в Сибири нужно создавать условия для повышения рождаемости - РИА Новости, 03.01.2024
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18:04 03.01.2024 (обновлено: 22:15 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/sibir-1919603983.html
Михаил Котюков: в Сибири нужно создавать условия для повышения рождаемости
Михаил Котюков: в Сибири нужно создавать условия для повышения рождаемости - РИА Новости, 03.01.2024
Михаил Котюков: в Сибири нужно создавать условия для повышения рождаемости
О том, как в Красноярском крае поддерживают многодетные семьи, о реализуемых в регионе инфраструктурных, культурных и других проектах в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:04
2024-01-03T22:15
красноярский край
михаил котюков
красноярск
россия
норильский никель
газпром
выставка-форум "россия" — радио sputnik
интервью - авторы
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О том, как в Красноярском крае поддерживают многодетные семьи, о реализуемых в регионе инфраструктурных, культурных и других проектах в интервью РИА Новости рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. - Михаил Михайлович, в конце ноября вы предложили президенту провести форум многодетных семей по аналогии с международной выставкой-форумом "Россия". Почему возникла такая идея? - Выставка "Россия" на ВДНХ, где представлены все регионы, стала центром внимания. Прекрасный проект, который заново открыл жителям России нашу большую страну, показал ее достижения. Но, помимо технологий, сегодня ключевой вопрос – это само население, демографическая ситуация. Считаю, что в объявленный президентом Год семьи важно уделить особое внимание многодетным семьям. В каждом регионе есть уникальные многодетные династии, традиции, о которых можно было бы рассказать всей стране. Есть успешные меры социальной поддержки, и обмен опытом будет полезен. Отдельное мероприятие для многодетных по аналогии с тем, что проходит сегодня на ВДНХ – это дань уважения тем, кто сегодня создает большие и дружные семьи. И здесь, поверьте, будет не меньше поводов для гордости за страну и интересных историй. - Как в крае стимулируется рождаемость? - У нас каждая седьмая семья в крае сегодня воспитывает троих и более детей. За последние годы количество многодетных семей увеличилось более чем в два раза – до 49 тысяч. Поэтому их поддержка – в приоритете. В этом году утвердили новую демографическую программу. Расширили возможности использования краевого материнского капитала. Уточнили сам термин "многодетная семья", что позволит претендовать на льготы дополнительно более чем 16 тысячам семей. Совершенствуем краевые меры социальной поддержки, переводим их в проактивный режим, чтобы было меньше бюрократии и больше адресной социальной помощи. В целом на поддержку семей с детьми в крае выделяется более 20 миллиардов рублей. Помимо прямой финансовой поддержки, конечно, строим социальную инфраструктуру. И не только школы и детские сады - в этом году впервые за многие годы сдали два роддома – в Енисейске, который как раз открылся с участием президента, и в Шарыпово. Все, что делает власть сегодня, должно своей целью иметь увеличение рождаемости и повышение качества жизни на территории. Для Сибири это очень актуально – у нас должны быть созданы все условия для того, чтобы здесь хотелось жить, работать, растить детей. Как раз сейчас, в Год семьи, самое время посмотреть, что уже сделано для этого, и спланировать, что еще необходимо. - По итогам совещания о социально-экономическом развитии Красноярского края, которое состоялось в конце лета, Владимир Путин рекомендовал вам до 1 марта 2024 года разработать и утвердить программу развития туризма в крае. Что уже сделано, чем будете привлекать туристов в регион? Возможно ли в перспективе развитие массового северного туризма? - Начнем с того, что темп роста турпотока в Красноярский край в 2022 году опередил общероссийский показатель в два раза. Так что уже сегодня край привлекателен для туристов благодаря крупным мероприятиям, которые проходят в Красноярске, нашим природным паркам, реке Енисей, Шушенскому, Енисейску, Дивногорску, Крайнему Северу, многим уникальным объектам. Красноярск также по праву считается гастрономической столицей Сибири. Все эти особенности нужно усиливать. Проект программы развития туризма уже подготовлен, дорабатываем детали. Ее задача – охватить все потенциальные точки туристического интереса на территории края и предложить механизмы для развития необходимой инфраструктуры, чтобы создать конкурентоспособный региональный туристский комплекс. Рассчитываем объединить для этого различные меры федеральной и краевой поддержки инвесторов. Мы готовы предложить разные туристические маршруты по краю. На любой вкус и интерес. Помимо природных красот, у нас прекрасные культурные, исторические, промышленные достопримечательности. Что касается северного туризма, конечно, экскурсию на плато Путорана, например, сейчас могут позволить себе немногие. Но когда там начнет работу многофункциональный туристический центр "Затундра" и упростится логистика, наша Арктика станет ближе и доступнее. - Регион готовится к 100-летнему юбилею Виктора Петровича Астафьева. Планируется, что к 1 мая 2024 года в его родном селе – Овсянке - должен быть построен и начать работать Национальный центр Астафьева. Успеваете в срок? - Эту дату перенести невозможно! Работа организована в несколько смен, правительство края контролирует подрядчика ежедневно. Но здесь важен не только сам Национальный центр. Мы с жителями Овсянки договорились не ограничиваться только мемориалом. В этом году привели в порядок центральные улицы, провели там освещение, благоустроили набережную Енисея, где весной еще будет смонтирован понтонный причал. Сейчас идет организация парковки, обустройство пассажирской платформы на железнодорожной станции. Турпоток в дивногорском направлении постоянно растет, поэтому уже сейчас важно понимать, как Овсянка будет жить после юбилея Виктора Петровича Астафьева, какие еще работы необходимо сделать, чтобы и жителям села, и гостям было удобно. - Как идет строительство метро в Красноярске? К 2026 году должны быть введены в строй первые шесть станций. Эти сроки в силе? Есть ли какие-то сложности? - Срок в силе, он поставлен нам президентом и зафиксирован в контракте с подрядчиком. Край свои обязательства по финансированию выполняет. Как и на любой большой стройке, сложности периодически возникают. Сам часто бываю на объекте. Мы идем как первопроходцы, потому что, по сути, в Красноярске создается новый вид пассажирского транспорта – метротрамвай. Такие проекты в стране еще не реализовывались. Параллельно с подготовкой строительных площадок разрабатывается проектная документация на каждый этап, чтобы не терять время. Рассчитываем, что первый собранный тоннелепроходческий комплекс на улице Шахтеров через некоторое время начнет движение в сторону центра города. - Большая проблема Красноярска и в целом края – экология. Возможно ли решить экологические проблемы крупного промышленного города, который окружен сопками? Что делается сейчас в этом направлении? - Согласен с вами, что улучшение экологической ситуации – одна из ключевых задач сегодня. Чтобы добиться значимого эффекта, ведется модернизация производства и технологических процессов крупнейших предприятий-загрязнителей в Красноярске и Норильске в рамках федерального проекта "Чистый воздух". В Норильске осенью стартовала "серная программа" Норникеля по снижению выбросов диоксида серы, первые ее результаты ждем уже в наступившем году. В Красноярске все сложнее, здесь больше загрязняющих факторов. Поэтому нужно работать по нескольким направлениям. Готовится реконструкция КРАЗа, закрываются неэффективные котельные, начат перевод частного сектора на более экологичные виды отопления, развивается система экологического надзора, идет обновление общественного транспорта. Сначала был модернизирован троллейбусный парк, теперь закупили первые электробусы. Посмотрим, как они покажут себя в нашем климате. И, конечно, готовим газификацию края, перешли к практической работе с Газпромом по реализации этого знакового для нас проекта. Красноярск - крупный промышленный город, стоящий на берегу незамерзающей реки. Я здесь родился, поэтому с детства помню, что воздух в городе всегда оставлял желать лучшего. Но это не значит, что надо опустить руки и смириться с существующим положением вещей. Будем комплексно работать над тем, чтобы дышать стало легче не только в Красноярске. Эта проблема также касается, особенно зимой, Минусинска, Ачинска, Лесосибирска, Канска, Назарово. - Вы сказали о предстоящей газификации. По поручению президента России газ в Красноярске должен быть уже в 2028 году. Как идет эта работа? - Магистральный газопровод пройдет по территории Красноярского края. Сейчас определяется окончательный вариант трассировки и объем газа, который будет использоваться непосредственно в Красноярске и других муниципальных образованиях края. Впереди очень непростая работа – после всех расчетов нужно будет предусмотреть отведение земельных участков, откорректировать генеральные планы территорий и еще целый ряд документов, пройти проектирование. - Перед выборами вы говорили о планах провести кадровые перестановки в высших эшелонах краевой власти. - Основные назначения уже произошли, правительство края работает. Формирование команды – дело ответственное, нужно прицельно подобрать руководителя для каждой отрасли. Поэтому часть решений еще в процессе. - В октябре первые четыре автомобиля марки "Москвич" поступили в автопарк правительства Красноярского края. Как вам машина? - Пока обкатываем их, каких-то особых проблем с ними нет, насколько я знаю. Сам садился за руль одной из этих машин, проехал по недавно открытому Высокогорскому мосту - самому северному мосту через реку Енисей. В целом впечатления позитивные. Единственно, в сильные морозы в машине холодновато. - Как вы переносите морозы под минус 40? - Морозы люблю, переживаю их как сибиряк. В отличие от системы ЖКХ и энергоснабжения – вот они не очень хорошо переживают. В период экстремальных морозов нагрузка на сети растет, и мы вместе с МЧС, муниципалитетами и энергетиками в штабном режиме работаем над тем, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение наших территорий. Вся зима еще впереди. - Какое, на ваш взгляд, главное качество сибирского характера? - Готовность помочь другому. Иначе в Сибири и быть не может.
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красноярский край, михаил котюков, красноярск, россия, норильский никель, газпром, выставка-форум "россия" — радио sputnik, интервью - авторы
Красноярский край, Михаил Котюков, Красноярск, Россия, Норильский никель, Газпром, Выставка-форум "Россия" — радио Sputnik, Интервью - Авторы
Михаил Котюков: в Сибири нужно создавать условия для повышения рождаемости

Михаил Котюков: в Сибири нужно создавать условия для повышения рождаемости

© Фото : пресс-служба правительства Красноярского краяМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Красноярского края
Михаил Котюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
О том, как в Красноярском крае поддерживают многодетные семьи, о реализуемых в регионе инфраструктурных, культурных и других проектах в интервью РИА Новости рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
- Михаил Михайлович, в конце ноября вы предложили президенту провести форум многодетных семей по аналогии с международной выставкой-форумом "Россия". Почему возникла такая идея?
- Выставка "Россия" на ВДНХ, где представлены все регионы, стала центром внимания. Прекрасный проект, который заново открыл жителям России нашу большую страну, показал ее достижения. Но, помимо технологий, сегодня ключевой вопрос – это само население, демографическая ситуация. Считаю, что в объявленный президентом Год семьи важно уделить особое внимание многодетным семьям. В каждом регионе есть уникальные многодетные династии, традиции, о которых можно было бы рассказать всей стране. Есть успешные меры социальной поддержки, и обмен опытом будет полезен. Отдельное мероприятие для многодетных по аналогии с тем, что проходит сегодня на ВДНХ – это дань уважения тем, кто сегодня создает большие и дружные семьи. И здесь, поверьте, будет не меньше поводов для гордости за страну и интересных историй.
Душа страны: международная выставка-форум "Россия"
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Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
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На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

Поздравление 100-тысячного участника экскурсий по выставке

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

Свадебная церемония по тульским традициям

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил мальчика Захара Границина в рамках акции Елка желаний

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
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В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

Международная выставка-форум Россия

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
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Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

Игорь Бутман на Международной выставке-форуме Россия

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
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Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
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Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

Международная выставка-форум Россия

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

Международная выставка-форум Россия

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
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Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков на Международной выставке-форуме Россия

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения на выставке представила Московская область.

Презентация Московской области на Международной выставке-форуме Россия

Свои достижения на выставке представила Московская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
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У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

Международная выставка-форум Россия

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

Международная выставка-форум Россия

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
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Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

Международная выставка-форум Россия

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

Открытие экспозиции ледяных скульптур на ВДНХ

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

Парад Дедов Морозов на ВДНХ

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Свои достижения на выставке представила Московская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
- Как в крае стимулируется рождаемость?
- У нас каждая седьмая семья в крае сегодня воспитывает троих и более детей. За последние годы количество многодетных семей увеличилось более чем в два раза – до 49 тысяч. Поэтому их поддержка – в приоритете. В этом году утвердили новую демографическую программу. Расширили возможности использования краевого материнского капитала. Уточнили сам термин "многодетная семья", что позволит претендовать на льготы дополнительно более чем 16 тысячам семей. Совершенствуем краевые меры социальной поддержки, переводим их в проактивный режим, чтобы было меньше бюрократии и больше адресной социальной помощи. В целом на поддержку семей с детьми в крае выделяется более 20 миллиардов рублей.
Помимо прямой финансовой поддержки, конечно, строим социальную инфраструктуру. И не только школы и детские сады - в этом году впервые за многие годы сдали два роддома – в Енисейске, который как раз открылся с участием президента, и в Шарыпово. Все, что делает власть сегодня, должно своей целью иметь увеличение рождаемости и повышение качества жизни на территории. Для Сибири это очень актуально – у нас должны быть созданы все условия для того, чтобы здесь хотелось жить, работать, растить детей. Как раз сейчас, в Год семьи, самое время посмотреть, что уже сделано для этого, и спланировать, что еще необходимо.
Вид на город Красноярск - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Котюков сократит на 5% чиновничий аппарат в Красноярском крае
23 августа 2023, 14:42
- По итогам совещания о социально-экономическом развитии Красноярского края, которое состоялось в конце лета, Владимир Путин рекомендовал вам до 1 марта 2024 года разработать и утвердить программу развития туризма в крае. Что уже сделано, чем будете привлекать туристов в регион? Возможно ли в перспективе развитие массового северного туризма?
- Начнем с того, что темп роста турпотока в Красноярский край в 2022 году опередил общероссийский показатель в два раза. Так что уже сегодня край привлекателен для туристов благодаря крупным мероприятиям, которые проходят в Красноярске, нашим природным паркам, реке Енисей, Шушенскому, Енисейску, Дивногорску, Крайнему Северу, многим уникальным объектам. Красноярск также по праву считается гастрономической столицей Сибири. Все эти особенности нужно усиливать.
Проект программы развития туризма уже подготовлен, дорабатываем детали. Ее задача – охватить все потенциальные точки туристического интереса на территории края и предложить механизмы для развития необходимой инфраструктуры, чтобы создать конкурентоспособный региональный туристский комплекс. Рассчитываем объединить для этого различные меры федеральной и краевой поддержки инвесторов. Мы готовы предложить разные туристические маршруты по краю. На любой вкус и интерес. Помимо природных красот, у нас прекрасные культурные, исторические, промышленные достопримечательности. Что касается северного туризма, конечно, экскурсию на плато Путорана, например, сейчас могут позволить себе немногие. Но когда там начнет работу многофункциональный туристический центр "Затундра" и упростится логистика, наша Арктика станет ближе и доступнее.
Морской порт Дудинка - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Котюков назвал развитие морпорта Дудинки стратегической задачей страны
19 декабря 2023, 07:37
- Регион готовится к 100-летнему юбилею Виктора Петровича Астафьева. Планируется, что к 1 мая 2024 года в его родном селе – Овсянке - должен быть построен и начать работать Национальный центр Астафьева. Успеваете в срок?
- Эту дату перенести невозможно! Работа организована в несколько смен, правительство края контролирует подрядчика ежедневно. Но здесь важен не только сам Национальный центр. Мы с жителями Овсянки договорились не ограничиваться только мемориалом. В этом году привели в порядок центральные улицы, провели там освещение, благоустроили набережную Енисея, где весной еще будет смонтирован понтонный причал. Сейчас идет организация парковки, обустройство пассажирской платформы на железнодорожной станции. Турпоток в дивногорском направлении постоянно растет, поэтому уже сейчас важно понимать, как Овсянка будет жить после юбилея Виктора Петровича Астафьева, какие еще работы необходимо сделать, чтобы и жителям села, и гостям было удобно.
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Биография Михаила Котюкова
20 апреля 2023, 18:21
- Как идет строительство метро в Красноярске? К 2026 году должны быть введены в строй первые шесть станций. Эти сроки в силе? Есть ли какие-то сложности?
- Срок в силе, он поставлен нам президентом и зафиксирован в контракте с подрядчиком. Край свои обязательства по финансированию выполняет. Как и на любой большой стройке, сложности периодически возникают. Сам часто бываю на объекте. Мы идем как первопроходцы, потому что, по сути, в Красноярске создается новый вид пассажирского транспорта – метротрамвай. Такие проекты в стране еще не реализовывались. Параллельно с подготовкой строительных площадок разрабатывается проектная документация на каждый этап, чтобы не терять время. Рассчитываем, что первый собранный тоннелепроходческий комплекс на улице Шахтеров через некоторое время начнет движение в сторону центра города.
Заместитель Министра финансов Российской Федерации Михаил Котюков на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена
23 ноября 2023, 18:03
- Большая проблема Красноярска и в целом края – экология. Возможно ли решить экологические проблемы крупного промышленного города, который окружен сопками? Что делается сейчас в этом направлении?
- Согласен с вами, что улучшение экологической ситуации – одна из ключевых задач сегодня. Чтобы добиться значимого эффекта, ведется модернизация производства и технологических процессов крупнейших предприятий-загрязнителей в Красноярске и Норильске в рамках федерального проекта "Чистый воздух". В Норильске осенью стартовала "серная программа" Норникеля по снижению выбросов диоксида серы, первые ее результаты ждем уже в наступившем году. В Красноярске все сложнее, здесь больше загрязняющих факторов. Поэтому нужно работать по нескольким направлениям. Готовится реконструкция КРАЗа, закрываются неэффективные котельные, начат перевод частного сектора на более экологичные виды отопления, развивается система экологического надзора, идет обновление общественного транспорта. Сначала был модернизирован троллейбусный парк, теперь закупили первые электробусы. Посмотрим, как они покажут себя в нашем климате. И, конечно, готовим газификацию края, перешли к практической работе с Газпромом по реализации этого знакового для нас проекта.
Красноярск - крупный промышленный город, стоящий на берегу незамерзающей реки. Я здесь родился, поэтому с детства помню, что воздух в городе всегда оставлял желать лучшего. Но это не значит, что надо опустить руки и смириться с существующим положением вещей. Будем комплексно работать над тем, чтобы дышать стало легче не только в Красноярске. Эта проблема также касается, особенно зимой, Минусинска, Ачинска, Лесосибирска, Канска, Назарово.
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта
22 ноября 2023, 05:47
- Вы сказали о предстоящей газификации. По поручению президента России газ в Красноярске должен быть уже в 2028 году. Как идет эта работа?
- Магистральный газопровод пройдет по территории Красноярского края. Сейчас определяется окончательный вариант трассировки и объем газа, который будет использоваться непосредственно в Красноярске и других муниципальных образованиях края. Впереди очень непростая работа – после всех расчетов нужно будет предусмотреть отведение земельных участков, откорректировать генеральные планы территорий и еще целый ряд документов, пройти проектирование.
Ремонт дороги в Красноярском крае
В Красноярском крае в 2023 году отремонтировали 513 километров автодорог
15 ноября 2023, 10:17
- Перед выборами вы говорили о планах провести кадровые перестановки в высших эшелонах краевой власти.
- Основные назначения уже произошли, правительство края работает. Формирование команды – дело ответственное, нужно прицельно подобрать руководителя для каждой отрасли. Поэтому часть решений еще в процессе.
- В октябре первые четыре автомобиля марки "Москвич" поступили в автопарк правительства Красноярского края. Как вам машина?
- Пока обкатываем их, каких-то особых проблем с ними нет, насколько я знаю. Сам садился за руль одной из этих машин, проехал по недавно открытому Высокогорскому мосту - самому северному мосту через реку Енисей. В целом впечатления позитивные. Единственно, в сильные морозы в машине холодновато.
Вид на город Красноярск - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Красноярский край в очередной раз стал лидером по урожайности в СФО
30 октября 2023, 12:33
- Как вы переносите морозы под минус 40?
- Морозы люблю, переживаю их как сибиряк. В отличие от системы ЖКХ и энергоснабжения – вот они не очень хорошо переживают. В период экстремальных морозов нагрузка на сети растет, и мы вместе с МЧС, муниципалитетами и энергетиками в штабном режиме работаем над тем, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение наших территорий. Вся зима еще впереди.
- Какое, на ваш взгляд, главное качество сибирского характера?
- Готовность помочь другому. Иначе в Сибири и быть не может.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на торжественном открытии Дней Красноярского края и презентация проекта Восток Ойл. 6 ноября 2023
Губернатор Красноярского края рассказал о поддержке проекта "Восток Ойл"
6 ноября 2023, 17:04
 
Красноярский крайМихаил КотюковКрасноярскРоссияНорильский никельГазпромВыставка-форум "Россия" — радио SputnikИнтервью - Авторы
 
 
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