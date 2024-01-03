https://ria.ru/20240103/sibir-1919603983.html

Михаил Котюков: в Сибири нужно создавать условия для повышения рождаемости

Михаил Котюков: в Сибири нужно создавать условия для повышения рождаемости - РИА Новости, 03.01.2024

Михаил Котюков: в Сибири нужно создавать условия для повышения рождаемости

О том, как в Красноярском крае поддерживают многодетные семьи, о реализуемых в регионе инфраструктурных, культурных и других проектах в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T18:04

2024-01-03T18:04

2024-01-03T22:15

красноярский край

михаил котюков

красноярск

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норильский никель

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О том, как в Красноярском крае поддерживают многодетные семьи, о реализуемых в регионе инфраструктурных, культурных и других проектах в интервью РИА Новости рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. - Михаил Михайлович, в конце ноября вы предложили президенту провести форум многодетных семей по аналогии с международной выставкой-форумом "Россия". Почему возникла такая идея? - Выставка "Россия" на ВДНХ, где представлены все регионы, стала центром внимания. Прекрасный проект, который заново открыл жителям России нашу большую страну, показал ее достижения. Но, помимо технологий, сегодня ключевой вопрос – это само население, демографическая ситуация. Считаю, что в объявленный президентом Год семьи важно уделить особое внимание многодетным семьям. В каждом регионе есть уникальные многодетные династии, традиции, о которых можно было бы рассказать всей стране. Есть успешные меры социальной поддержки, и обмен опытом будет полезен. Отдельное мероприятие для многодетных по аналогии с тем, что проходит сегодня на ВДНХ – это дань уважения тем, кто сегодня создает большие и дружные семьи. И здесь, поверьте, будет не меньше поводов для гордости за страну и интересных историй. - Как в крае стимулируется рождаемость? - У нас каждая седьмая семья в крае сегодня воспитывает троих и более детей. За последние годы количество многодетных семей увеличилось более чем в два раза – до 49 тысяч. Поэтому их поддержка – в приоритете. В этом году утвердили новую демографическую программу. Расширили возможности использования краевого материнского капитала. Уточнили сам термин "многодетная семья", что позволит претендовать на льготы дополнительно более чем 16 тысячам семей. Совершенствуем краевые меры социальной поддержки, переводим их в проактивный режим, чтобы было меньше бюрократии и больше адресной социальной помощи. В целом на поддержку семей с детьми в крае выделяется более 20 миллиардов рублей. Помимо прямой финансовой поддержки, конечно, строим социальную инфраструктуру. И не только школы и детские сады - в этом году впервые за многие годы сдали два роддома – в Енисейске, который как раз открылся с участием президента, и в Шарыпово. Все, что делает власть сегодня, должно своей целью иметь увеличение рождаемости и повышение качества жизни на территории. Для Сибири это очень актуально – у нас должны быть созданы все условия для того, чтобы здесь хотелось жить, работать, растить детей. Как раз сейчас, в Год семьи, самое время посмотреть, что уже сделано для этого, и спланировать, что еще необходимо. - По итогам совещания о социально-экономическом развитии Красноярского края, которое состоялось в конце лета, Владимир Путин рекомендовал вам до 1 марта 2024 года разработать и утвердить программу развития туризма в крае. Что уже сделано, чем будете привлекать туристов в регион? Возможно ли в перспективе развитие массового северного туризма? - Начнем с того, что темп роста турпотока в Красноярский край в 2022 году опередил общероссийский показатель в два раза. Так что уже сегодня край привлекателен для туристов благодаря крупным мероприятиям, которые проходят в Красноярске, нашим природным паркам, реке Енисей, Шушенскому, Енисейску, Дивногорску, Крайнему Северу, многим уникальным объектам. Красноярск также по праву считается гастрономической столицей Сибири. Все эти особенности нужно усиливать. Проект программы развития туризма уже подготовлен, дорабатываем детали. Ее задача – охватить все потенциальные точки туристического интереса на территории края и предложить механизмы для развития необходимой инфраструктуры, чтобы создать конкурентоспособный региональный туристский комплекс. Рассчитываем объединить для этого различные меры федеральной и краевой поддержки инвесторов. Мы готовы предложить разные туристические маршруты по краю. На любой вкус и интерес. Помимо природных красот, у нас прекрасные культурные, исторические, промышленные достопримечательности. Что касается северного туризма, конечно, экскурсию на плато Путорана, например, сейчас могут позволить себе немногие. Но когда там начнет работу многофункциональный туристический центр "Затундра" и упростится логистика, наша Арктика станет ближе и доступнее. - Регион готовится к 100-летнему юбилею Виктора Петровича Астафьева. Планируется, что к 1 мая 2024 года в его родном селе – Овсянке - должен быть построен и начать работать Национальный центр Астафьева. Успеваете в срок? - Эту дату перенести невозможно! Работа организована в несколько смен, правительство края контролирует подрядчика ежедневно. Но здесь важен не только сам Национальный центр. Мы с жителями Овсянки договорились не ограничиваться только мемориалом. В этом году привели в порядок центральные улицы, провели там освещение, благоустроили набережную Енисея, где весной еще будет смонтирован понтонный причал. Сейчас идет организация парковки, обустройство пассажирской платформы на железнодорожной станции. Турпоток в дивногорском направлении постоянно растет, поэтому уже сейчас важно понимать, как Овсянка будет жить после юбилея Виктора Петровича Астафьева, какие еще работы необходимо сделать, чтобы и жителям села, и гостям было удобно. - Как идет строительство метро в Красноярске? К 2026 году должны быть введены в строй первые шесть станций. Эти сроки в силе? Есть ли какие-то сложности? - Срок в силе, он поставлен нам президентом и зафиксирован в контракте с подрядчиком. Край свои обязательства по финансированию выполняет. Как и на любой большой стройке, сложности периодически возникают. Сам часто бываю на объекте. Мы идем как первопроходцы, потому что, по сути, в Красноярске создается новый вид пассажирского транспорта – метротрамвай. Такие проекты в стране еще не реализовывались. Параллельно с подготовкой строительных площадок разрабатывается проектная документация на каждый этап, чтобы не терять время. Рассчитываем, что первый собранный тоннелепроходческий комплекс на улице Шахтеров через некоторое время начнет движение в сторону центра города. - Большая проблема Красноярска и в целом края – экология. Возможно ли решить экологические проблемы крупного промышленного города, который окружен сопками? Что делается сейчас в этом направлении? - Согласен с вами, что улучшение экологической ситуации – одна из ключевых задач сегодня. Чтобы добиться значимого эффекта, ведется модернизация производства и технологических процессов крупнейших предприятий-загрязнителей в Красноярске и Норильске в рамках федерального проекта "Чистый воздух". В Норильске осенью стартовала "серная программа" Норникеля по снижению выбросов диоксида серы, первые ее результаты ждем уже в наступившем году. В Красноярске все сложнее, здесь больше загрязняющих факторов. Поэтому нужно работать по нескольким направлениям. Готовится реконструкция КРАЗа, закрываются неэффективные котельные, начат перевод частного сектора на более экологичные виды отопления, развивается система экологического надзора, идет обновление общественного транспорта. Сначала был модернизирован троллейбусный парк, теперь закупили первые электробусы. Посмотрим, как они покажут себя в нашем климате. И, конечно, готовим газификацию края, перешли к практической работе с Газпромом по реализации этого знакового для нас проекта. Красноярск - крупный промышленный город, стоящий на берегу незамерзающей реки. Я здесь родился, поэтому с детства помню, что воздух в городе всегда оставлял желать лучшего. Но это не значит, что надо опустить руки и смириться с существующим положением вещей. Будем комплексно работать над тем, чтобы дышать стало легче не только в Красноярске. Эта проблема также касается, особенно зимой, Минусинска, Ачинска, Лесосибирска, Канска, Назарово. - Вы сказали о предстоящей газификации. По поручению президента России газ в Красноярске должен быть уже в 2028 году. Как идет эта работа? - Магистральный газопровод пройдет по территории Красноярского края. Сейчас определяется окончательный вариант трассировки и объем газа, который будет использоваться непосредственно в Красноярске и других муниципальных образованиях края. Впереди очень непростая работа – после всех расчетов нужно будет предусмотреть отведение земельных участков, откорректировать генеральные планы территорий и еще целый ряд документов, пройти проектирование. - Перед выборами вы говорили о планах провести кадровые перестановки в высших эшелонах краевой власти. - Основные назначения уже произошли, правительство края работает. Формирование команды – дело ответственное, нужно прицельно подобрать руководителя для каждой отрасли. Поэтому часть решений еще в процессе. - В октябре первые четыре автомобиля марки "Москвич" поступили в автопарк правительства Красноярского края. Как вам машина? - Пока обкатываем их, каких-то особых проблем с ними нет, насколько я знаю. Сам садился за руль одной из этих машин, проехал по недавно открытому Высокогорскому мосту - самому северному мосту через реку Енисей. В целом впечатления позитивные. Единственно, в сильные морозы в машине холодновато. - Как вы переносите морозы под минус 40? - Морозы люблю, переживаю их как сибиряк. В отличие от системы ЖКХ и энергоснабжения – вот они не очень хорошо переживают. В период экстремальных морозов нагрузка на сети растет, и мы вместе с МЧС, муниципалитетами и энергетиками в штабном режиме работаем над тем, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение наших территорий. Вся зима еще впереди. - Какое, на ваш взгляд, главное качество сибирского характера? - Готовность помочь другому. Иначе в Сибири и быть не может.

https://ria.ru/20230823/kotyukov-1891752282.html

https://ria.ru/20231219/port-1916629304.html

https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866716363.html

https://ria.ru/20231123/mnogodetnye_semi-1911417485.html

https://ria.ru/20231122/zavod-1910958117.html

https://ria.ru/20231115/krasnoyarsk-1909523134.html

https://ria.ru/20231030/urozhaynost-1906133809.html

https://ria.ru/20231106/proekt-1907739659.html

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красноярский край, михаил котюков, красноярск, россия, норильский никель, газпром, выставка-форум "россия" — радио sputnik, интервью - авторы