https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

Год выбора

Год выбора - РИА Новости, 02.01.2024

Год выбора

Наступивший 2024-й год будет для всего мира тяжелей 2023-го. Это не прогноз, а тенденция — начиная с 2020-го, пандемийного, каждый последующий год жестче... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T08:00

2024-01-02T08:00

2024-01-02T08:03

аналитика

китай

тайвань

сша

лейбористская партия великобритании

си цзиньпин

выборы президента рф

европа

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Наступивший 2024-й год будет для всего мира тяжелей 2023-го. Это не прогноз, а тенденция — начиная с 2020-го, пандемийного, каждый последующий год жестче предыдущего. А в 2024-м к уже идущим войнам и кризисам добавится фактор выборов. Оставим в стороне наши мартовские выборы — они будут просто референдумом о доверии Путину. А вот остальные обещают добавить турбулентности.Выборы пройдут более чем в четверти стран мира, в которых к тому же проживает большинство населения земли. И это не рядовые страны — Россия, Индия, США, Великобритания, Евросоюз, Индонезия, Пакистан, ЮАР. То есть избиратели скажут свое слово — и при всем глобальном разочаровании в демократических процедурах, значение предстоящих плебисцитов в наступающем году будет действительно велико.А разочарование связано с манипуляциями — хотя институту всеобщих выборов в большинстве стран нет и ста лет (потому что раньше на Западе были разнообразные цензы — от имущественных до половых), народы неоднократно убеждались, как правящие элиты (потомственные, олигархические, клановые) манипулируют не столько их голосами, сколько подбором претендентов на власть. Блокируя выдвижение неугодных, создавая всевозможные альянсы, выкручивая руки победителям. Однако во времена всеобщей турбулентности как итоги выборов, так и последствия манипуляций могут быть самыми неожиданными.Всеобщее внимание привлечено к президентским выборам на Тайване — они пройдут уже 13 января. Никогда раньше исход голосования на острове не вызывал такого ажиотажа — потому что конфронтация США и Китая не достигала нынешнего уровня. В Америке сознательно раскручивают тему "китайской угрозы": якобы в Пекине могут быть настолько недовольны последствиями выборов, что готовятся к военному захвату Тайваня. Мол, если победит кандидат ныне правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ (вице-президент и мэр Тайбея) и если он пойдет на провозглашение юридической независимости острова (сейчас Тайвань считает себя продолжением Китайской республики, существовавшей на континенте до 1949 года), то Китай атакует, Америке придется вмешаться и начнется американо-китайская война — примерно такова американская провокация. Именно провокация, потому что Китай не планирует сейчас военным путем присоединять Тайвань. В Пекине считают его частью КНР — и ждут, когда смогут мирным путем добиться воссоединения по гонконгской схеме (одна страна — две системы). Ждать готовы не бесконечно, но довольно долго, а вот США как раз не хотят отдавать инициативу китайцам: им нужно сохранить отдельный от Китая Тайвань в долгосрочной перспективе. Штаты при этом не могут и ждать, потому что КНР строит флот и в среднесрочной перспективе сможет просто выдавить американцев из тайваньских вод, блокировать остров и принудить его к капитуляции.При этом в Вашингтоне отчасти действительно опасаются, что в условиях растущей мировой турбулентности Китай может уже в ближайшей перспективе решиться на силовой путь — и тогда США потеряют не просто важнейший рычаг давления на Китай, но и лицо перед такими важными для них странами, как Япония и Южная Корея. Китай уже не раз заявлял, что не собирается возвращать Тайвань силой, но американцы не верят, а своими заявлениями и действиями практически провоцируют Пекин. Однако можно уверенно прогнозировать, что Си Цзиньпин на провокацию не поддастся — не говоря уже о том, что даже в том случае, если победит Лай Циндэ, у тайваньцев хватит ума не подставляться с провозглашением независимости. А ведь шансы на победу есть и у кандидата партии "Гоминьдан" Хоу Юи — еще менее склонного к авантюрам.Другие важнейшие выборы будут связаны с исламским миром Южной и Юго-Восточной Азии: в ближайшие полтора месяца они пройдут в трех странах с общим населением в 700 миллионов человек. Седьмого января голосует Бангладеш, 14 февраля — Индонезия (крупнейшая страна исламского мира), но самые взрывоопасные выборы пройдут 8 февраля в Пакистане. В единственной мусульманской ядерной державе к победе уверенно идет партия Имран Хана — бывшего премьер-министра, отстраненного от власти весной 2022-го. Его пытались посадить в тюрьму, не допустить до выборов, убить, но он упрямо пытается вернуться к власти. Хану противостоят семейные политические кланы двух крупнейших провинций, но у избирателей к ним масса претензий из-за коррумпированности и непотизма. Победа Имран Хана практически не вызывает сомнений, но непонятно, как поведет себя армия, имеющая огромное влияние и не раз бравшая власть в свои руки, чтобы остановить разборки политиков. Если она решит вмешаться и на этот раз, это может привести к тяжелейшим последствиям для и так крайне нестабильной страны, имеющей массу проблем с соседями. Важнейший из которых, Индия, будет голосовать в апреле-мае — и победа партии Нарендры Моди практически неизбежна. Она даст ему уже третий срок на посту премьер-министра — и укрепит его внутриполитическое и международное влияние.Летом придет очередь Евросоюза: в начале июня будут выбирать Европарламент. Несмотря на его ограниченные полномочия, голосование станет очень важным барометром настроений европейцев — и кризиса их доверия к нынешней форме евроинтеграции. Практически гарантировано усиление правых консерваторов и евроскептиков — они станут не меньше, чем третьей по величине группой (фракцией) в Европарламенте. Объединенные силы партий Ле Пен, Мелони, Орбана, "Альтернативы для Германии" и других правых смогут не просто влиять на работу ЕП, но и громче требовать смены курса как на внутриевропейском, так и на российском направлении. А очень плохие результаты для партий правящей в Берлине коалиции могут привести к ее развалу и досрочным выборам уже в самой Германии.Пока что не ясны сроки выборов в Великобритании — они точно состоятся до конца года, но могут пройти и летом. Результат уже практически ясен: даже чудо не сможет отменить полный разгром консерваторов. Лейбористы вернутся к власти уже в новой стране — до этого они правили еще в добрекзитовский период — и тут же столкнутся с проблемой шотландского сепаратизма.Но проблемы островных англосаксов меркнут на фоне их американских братьев по глобализации: 5 ноября пройдут выборы в США. Это, конечно, главные выборы года, но не из-за влияния Штатов, а из-за внутриполитического кризиса, углубляющегося с 2016 года. Тогда победа Трампа повергла в шок американскую элиту, но ей удалось нанести ему поражение в 2020-м. Сейчас будет третий раунд — и все указывает на неминуемую победу экс-президента. У истеблишмента не получается предотвратить его реванш, который не просто углубит раскол американского общества, но и грозит запустить процесс делигитимизации института выборов, президентства, а потом и дезинтеграцию самих Соединенных Штатов. И даже становящееся все более вероятным убийство Трампа не остановит этот процесс.В 2024-м в мире будут набирать силу уже вовсю идущие изменения — всеобщие, масштабнейшие, революционные. Расстановка сил на геополитической картине меняется все более явно — отваливаются куски краски, проступают контуры будущего. Мир меняется — и этот процесс уже не зависит от нашего желания или выбора.

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https://ria.ru/20231229/ekonomika_kitaya-1918854568.html

https://ria.ru/20231231/rossiya-1919228824.html

https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

китай

тайвань

сша

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, китай, тайвань, сша, лейбористская партия великобритании, си цзиньпин, выборы президента рф, европа, евросоюз, новый год