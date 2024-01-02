https://ria.ru/20240102/tailand-1919421193.html

Посол Таиланда рассказал об увеличенном безвизовом режиме для россиян

Посол Таиланда рассказал об увеличенном безвизовом режиме для россиян - РИА Новости, 02.01.2024

Посол Таиланда рассказал об увеличенном безвизовом режиме для россиян

Бангкок может повторить практику увеличенного безвизового режима и в 2024 году, если результаты инициативы за этот сезон окажутся впечатляющими, заявил в... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T05:40

2024-01-02T05:40

2024-01-02T11:19

туризм

таиланд

пхукет (остров)

паттайя

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бангкок может повторить практику увеличенного безвизового режима и в 2024 году, если результаты инициативы за этот сезон окажутся впечатляющими, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. "Если результаты будут впечатляющими, то — конечно, почему нет?" - пояснил дипломат.По его словам, власти Таиланда продлили безвизовое пребывание, поскольку хотят "собрать" у себя разного рода туристов: "цифровых кочевников", семьи, чтобы у них было больше времени изучить другие направления туризма и места, помимо Пхукета и Паттайи."Ведь мы можем многое предложить иностранным туристам. Например, красоты северной части Таиланда, культурные мероприятия, которые могут быть интересны иностранным друзьям", — подчеркнул посол.Он добавил, что "Таиланд — это не только Пхукет, Самуи или Паттайя, это не только том-ям, это не только муай-тай".Бангкок с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим действует до 30 апреля 2024 года. Также Таиланд временно разрешил 30-дневный безвизовой въезд гражданам КНР и Казахстана, до этого пользовавшимся визой по прибытии, на срок с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Кроме того, как сообщила в конце декабря тайская газета Nation, Таиланд намерен развивать десять второстепенных регионов для усиления их туристического и экономического потенциала. В список вошли северные провинции Лампанг и Пхрэ, северо-восточные Накхон-Пханом и Сисакет, восточная Чантабури, западные Ратчабури и Канчанабури, южные Накхон Си Тхаммарат и Транг, а также центральная Накхон Саван.Читайте полный текст интервью Сасивата Вонгсинсавата >>

https://ria.ru/20231227/tailand-1918487727.html

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таиланд

пхукет (остров)

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таиланд, пхукет (остров), паттайя, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), новости - туризм