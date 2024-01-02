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Сасиват Вонгсинсават: Таиланд ожидает допандемийный турпоток из России

Сасиват Вонгсинсават: Таиланд ожидает допандемийный турпоток из России - РИА Новости, 02.01.2024

Сасиват Вонгсинсават: Таиланд ожидает допандемийный турпоток из России

Таиланд не намерен вводить ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе из России, из-за скачка заболеваемости коронавирусом в мире, заявил посол... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:00

2024-01-02T11:00

2024-01-02T11:01

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Таиланд не намерен вводить ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе из России, из-за скачка заболеваемости коронавирусом в мире, заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. В интервью РИА Новости дипломат рассказал о своих ожиданиях от туризма с Россией, о том, будет ли Бангкок каждый год продлевать увеличенный "безвиз" для россиян, а также заявил об интересе к заключению соглашения с ЕАЭС о зоне свободной торговли и развитию сотрудничества с Россией в сфере поставок энергоресурсов.– Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в октябре провели переговоры в Пекине, в частности отметив намерение развивать отношения. На развитии каких именно, на ваш взгляд, направлений сотрудничества сторону будут сконцентрированы? Ожидаете ли вы, что товарооборот между странами переломит тенденцию к падению?– Встреча премьер-министра Тхависина и Владимира Путина в октябре была важной, поскольку сама по себе она демонстрирует наличие политической воли (развивать отношения – ред.) на высшем уровне. Я по-настоящему рад, что они договорились сфокусировать наши усилия на продвижении и развитии двусторонней торговли и инвестиций между Таиландом и Россией.В то же время нам нужно быть реалистами и практично подходить к вопросу. Ведь надо учитывать и международную обстановку, а также, например, последствия пандемии COVID-19, которая повлияла на логистику, и не только между Россией и Таиландом. Что же касается двусторонней торговли, у нас есть статистика, которая, на мой взгляд, не очень впечатляет. За первые три четверти текущего года наша двусторонняя торговля была лишь примерно на уровне 1,1 миллиарда долларов США. Конечно, это можно рассматривать как негативную тенденцию. Это значит, что нам нужно найти решение, но это вовсе не означает, что возможностей для развития экономического сотрудничества нет. Один из способов содействовать продвижению торговли – это соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Мы несколько лет обсуждали с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) возможность запуска переговоров о договоренности. Я могу лишь подтвердить, что Таиланд более чем готов начать переговоры с ЕАЭС, как только в союзе будут к этому готовы.– Когда такие переговоры могут состояться, есть ли уже дата их начала?– Никаких дат на данный момент нет, в танго нужны двое – все зависит от ЕЭК. Позвольте же мне все-таки объяснить, почему это соглашение важно: оно будет полезно народам обеих сторон – как Таиланда, так и стран-членов ЕАЭС. Наличие договора о зоне свободной торговли позволит нашим гражданам получать продукцию по меньшей стоимости. Кроме того, у них будет больший выбор. Еще важнее и то, что это будет подразумевать не только экспорт из Таиланда в страны ЕАЭС, но и импорт в Таиланд.– Председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко сообщал, что Москва и Бангкок работали над вопросом поставок российского мяса, в частности говядины и свинины, в Таиланд. Удалось ли сторонам продвинуться в этом вопросе?– Да, переговоры идут. Я удовлетворен процессом, но должен прояснить: мы согласились подойти к вопросу практично, определив, что будем работать по говядине, а не свинине – так проще. В то же время мы сконцентрировались на работе по поставкам рыбной продукции из Таиланда в Россию.Надеюсь, что подобный практичный подход даст результат: он лучше, чем вести переговоры по всей продукции и ничего не достичь. Однако переговоры все еще продолжаются, необходима организация инспекций заводов по производству мяса в России и заводов по производству рыбной продукции в Таиланде.– В новом году, на ваш взгляд, смогут ли Таиланд и Россия достичь прорыва в объемах двустороннего оборота? В каких сферах?– Я достаточно оптимистичен по поводу двусторонней торговли. Не только в сфере сельского хозяйства. Есть множество потенциальных сфер, где мы могли бы работать вместе, развивать их. Например, энергетика, сжиженный природный газ, уголь. Помимо энергетики, мы работаем в области "креативных индустрий". Плюс кино, еда, мода, искусство и музыка.– Вы упомянули поставки из России в Таиланд энергоресурсов. Увеличатся ли поставки в следующем году, или, возможно, в настоящий момент идут переговоры по каким-то другим вопросам в этом направлении?– Я не знаю. Единственное, что могу сказать, что у обеих сторон есть политическая воля к развитию энергетического сотрудничества. Конечно, Таиланд очень сильно полагается на импорт энергоресурсов. Все будет зависеть от переговоров наших компаний, которые и будут заключать соглашения. Нам нужно учитывать и цену. Конечно, если поставки российских энергетических ресурсов будут конкурентноспособными с учетом логистики и специфики используемых Таиландом энергетических ресурсов, и все эти факторы окажутся приемлемыми для обеих сторон, могу сказать, что стороны будут более чем рады заключить сделку.Что же касается правительства Таиланда, мы не можем вмешиваться в какого-либо рода бизнес-транзакции.– СМИ сообщали, что Таиланд может столкнуться с засухой в 2024 году, которая продлится несколько лет, что может нарушить глобальные поставки сахара и риса. Готовит ли правительство Таиланда какие-то меры для решения этой проблемы, действительно ли можно ожидать засухи?– Честно говоря, я не видел этого сообщения. Мы можем ручаться, что предприняты меры, направленные на обеспечение нашей продовольственной безопасности. Конечно, такое явление, как Эль-Ниньо, окажет влияние на сельхозпроизводство из-за засухи. Мы стараемся решить эту проблему комплексно: в Таиланде был создан межведомственный комитет (комитет по борьбе с последствиями явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья в Таиланде), возглавляемый одним из вице-премьеров. Кроме того, есть Королевский департамент ирригации, подготовивший двухлетний план, который предполагает контроль над вопросом обеспеченности водой и лучшим управлением водными ресурсами. Ведь при Эль-Ниньо запасов воды, безусловно, будет меньше, чем обычно.– Можно ли сказать, что в случае засухи экспорт риса и других сельхозпродуктов из Таиланда в Россию будет защищен от негативных последствий с учетом предпринимаемых мер?– Это зависит от того, что включать в понятие сельхозпродукты. Если говорить о рисе и сахаре, то объем экспорта в Россию очень невелик. Менее процента, если я правильно помню, от общего экспорта риса и сахара на мировые рынки. Не думаю, что это будет иметь какой-то ощутимый эффект.– Еще одна тема, которую вы упомянули, – это вопрос обеспеченности водой. Летом были сообщения о нехватке воды на популярном курорте Самуи. Есть ли вероятность, что проблема будет нарастать и затронет другие популярные туристические места, например, Пхукет?– На настоящий момент какого-либо дефицита воды нет. Я уверен, что местные власти этих островов прекрасно знают, как подготовить себя к подобным ситуациям, ведь обеспеченность водой важна для туристов и местной экономики. Проще говоря, они готовы к любым негативным последствиям, которые могут произойти из-за явления Эль-Ниньо.– То есть туристы, в том числе российские, могут быть уверены в том, что никакого дефицита воды не будет?– Безусловно. Ее достаточно для всего.– Таиланд продлил безвизовое пребывание для россиян с 30 до 90 дней с ноября до конца апреля. Каковые ваши ожидания относительно туристического потока из России? Будет ли эта мера разовой, или вероятно, что в последующие годы Таиланд будет на тот же период увеличивать безвизовое пребывание?– Позвольте мне начать с вопроса о том, будет это разовой акцией, и продолжим ли мы так делать в последующие годы. Мой ответ – я не знаю. Поскольку необходимо увидеть результаты выдвинутой в этом году инициативы. Если результаты будут впечатляющими, то – конечно, почему нет?Мы продлили безвизовое пребывание, поскольку хотим собрать у себя разного рода туристов: "цифровых кочевников", семьи, чтобы у них было больше времени для того, чтобы изучить другие направления туризма и места, помимо Пхукета и Паттайи. Ведь мы можем многое предложить иностранным туристам. Например, красоты северной части Таиланда, культурные мероприятия, которые могут быть интересны иностранным друзьям. Например, будь у туристов больше времени, они могут начать заниматься муай-тай, попрактиковаться в тайской кухне и тайском массаже.Но Таиланд – это не только Пхукет, Самуи или Паттайя, это не только том-ям, это не только муай-тай, мы можем предложить и многое другое. Именно поэтому мы продлили безвизовый срок. Кроме того, премьер-министр Сеттха Тхависин и Владимир Путин в ходе встречи в октябре обсуждали, что 2024 год будет годом культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом. У нас есть основания верить в то, что в новом году еще больше туристов посетят мою страну.– Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин заявил, что число посетивших Таиланда туристов из России может составить 1,6 миллиона человек. Каковы ваши ожидания?– До пандемии порядка 1,5 миллиона российских туристов за год посещали Таиланд. Наши оценки (на этот год – ред.) были – 1,2 или 1,3 миллиона туристов, но меня поправили российские представители, сказав, что показатель будет выше. Надеемся, что сможем достичь того же уровня, что был и до пандемии.Я также хотел бы, чтобы больше тайцев посещали Россию, поскольку верю в силу личных контактов между людьми и во взаимопонимание между ними и убежден, что если люди узнают друг друга лучше и смогут посмотреть своими собственными глазами на страну, то увидят какие-то возможности для развития бизнеса. Неважно, сколько я рассказываю о возможностях для бизнеса, важно, чтобы люди сами их увидели.– Планируется ли также увеличение количества авиарейсов в Таиланд в период, на который Таиланд увеличил безвизовое пребывание россиян?– Да, подобное желание есть, но этот вопрос имеет два измерения. Первое – вопрос в спросе и предложении. Есть и чисто техническая сторона. Многие спрашивают меня, почему тайские авиалинии не летают в Россию. Исключительно по техническим причинам – из-за последствий пандемии. Авиакомпании в Таиланде сейчас испытывают трудности в поиске самолетов для совершения как внутренних, так и международных рейсов, ведь туризм в Таиланде вновь набирает обороты.В настоящий момент из 15 городов в России летают пять российских авиакомпаний по трем направлениям: Самуи, Бангкок и Утапао – близко к Паттайе. Это очень хорошая тенденция и ситуация. Я как посол Таиланда в России будут прилагать усилия для того, чтобы придать динамику этому.– Будут ли какие-то ограничительные меры со стороны Таиланда в ответ на рост заболеваемости COVID-19 по всему миру, как об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения?– Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше. Симптомы коронавируса менее жесткие, чем те, которые были два года назад. Конечно, у нас есть превентивные меры – в Таиланде мы объясняем людям, как не заболеть не только коронавирусом, но и гриппом. Если вы посетите Таиланд, то заметите, что многие носят маски – по собственному желанию.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, таиланд