https://ria.ru/20240102/sovet-1919448277.html

Россиянам дали необычный совет в новогодние праздники

Россиянам дали необычный совет в новогодние праздники - РИА Новости, 02.01.2024

Россиянам дали необычный совет в новогодние праздники

Вспоминать о правилах здорового питания следует уже с 1 января, в период новогодних праздников рекомендуется разгрузочный день, когда можно употреблять,... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:55

2024-01-02T11:55

2024-01-02T11:55

общество

татьяна залетова

новый год

россия

еда

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Вспоминать о правилах здорового питания следует уже с 1 января, в период новогодних праздников рекомендуется разгрузочный день, когда можно употреблять, например, только рыбу и зеленые овощи, заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. "С 1 января необходимо снова вспомнить о правилах здорового питания, особенно если вы на Новый год пообещали себе другую фигуру или другое качество здоровья", - сказала Залетова. Она отметила, что после новогоднего застолья не нужно доедать все салаты, которые остались, лучше устроить разгрузочный день. Так можно, например, один день употреблять только рыбу и зеленые овощи. Это поможет вывести все продукты распада, которые образовались после употребления жирной пищи и алкоголя, пояснила специалист. По ее словам, таким образом можно подготовить свое тело к началу нового года и приступить к ведению более здорового образа жизни.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, татьяна залетова, новый год, россия, еда