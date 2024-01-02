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Россиянам дали необычный совет в новогодние праздники
Россиянам дали необычный совет в новогодние праздники - РИА Новости, 02.01.2024
Россиянам дали необычный совет в новогодние праздники
Вспоминать о правилах здорового питания следует уже с 1 января, в период новогодних праздников рекомендуется разгрузочный день, когда можно употреблять,... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:55
2024-01-02T11:55
2024-01-02T11:55
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татьяна залетова
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Вспоминать о правилах здорового питания следует уже с 1 января, в период новогодних праздников рекомендуется разгрузочный день, когда можно употреблять, например, только рыбу и зеленые овощи, заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. "С 1 января необходимо снова вспомнить о правилах здорового питания, особенно если вы на Новый год пообещали себе другую фигуру или другое качество здоровья", - сказала Залетова. Она отметила, что после новогоднего застолья не нужно доедать все салаты, которые остались, лучше устроить разгрузочный день. Так можно, например, один день употреблять только рыбу и зеленые овощи. Это поможет вывести все продукты распада, которые образовались после употребления жирной пищи и алкоголя, пояснила специалист. По ее словам, таким образом можно подготовить свое тело к началу нового года и приступить к ведению более здорового образа жизни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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общество, татьяна залетова, новый год, россия, еда
Общество, Татьяна Залетова, Новый год, Россия, Еда
Россиянам дали необычный совет в новогодние праздники
Диетолог Залетова рекомендует устроить разгрузочный день на новогодних каникулах
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Вспоминать о правилах здорового питания следует уже с 1 января, в период новогодних праздников рекомендуется разгрузочный день, когда можно употреблять, например, только рыбу и зеленые овощи, заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.
"С 1 января необходимо снова вспомнить о правилах здорового питания, особенно если вы на Новый год пообещали себе другую фигуру или другое качество здоровья", - сказала Залетова.
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Она отметила, что после новогоднего застолья не нужно доедать все салаты, которые остались, лучше устроить разгрузочный день. Так можно, например, один день употреблять только рыбу и зеленые овощи. Это поможет вывести все продукты распада, которые образовались после употребления жирной пищи и алкоголя, пояснила специалист.
По ее словам, таким образом можно подготовить свое тело к началу нового года и приступить к ведению более здорового образа жизни.
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