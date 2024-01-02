https://ria.ru/20240102/protokol-1919440610.html

Источник: Анкара не будет спешить с одобрением членства Швеции в НАТО

Источник: Анкара не будет спешить с одобрением членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 02.01.2024

Источник: Анкара не будет спешить с одобрением членства Швеции в НАТО

Конкретная дата по ратификации членства Швеции в НАТО на голосовании в Генеральной Ассамблее Великого национального собрания (парламента) Турции пока не... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:44

2024-01-02T10:44

2024-01-02T10:49

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АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Конкретная дата по ратификации членства Швеции в НАТО на голосовании в Генеральной Ассамблее Великого национального собрания (парламента) Турции пока не определена, но очевидно, что Анкара не будет спешить в этом процессе, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе страны.Комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи."Нет, не определена", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости.По его словам, Анкара не намерена куда-либо спешить в этом процессе."Нам спешить некуда. Есть взаимосвязанные процессы, мы будем следить. Давления на нас по каким-либо срокам нет и не может быть",- подчеркнул источник.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 отразятся на рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО.Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231129/nato-1912533624.html

https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909737196.html

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