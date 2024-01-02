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В Благовещенске зафиксировали два завозных случая кори

В Благовещенске зафиксировали два завозных случая кори - РИА Новости, 02.01.2024

В Благовещенске зафиксировали два завозных случая кори

Два завозных случая кори зафиксировали в Благовещенске, контактные лица отправлены под меднаблюдение, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:36

2024-01-02T14:36

2024-01-02T14:36

происшествия

амурская область

благовещенск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 янв – РИА Новости. Два завозных случая кори зафиксировали в Благовещенске, контактные лица отправлены под меднаблюдение, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. "На территории Благовещенска зарегистрировано два завозных случая кори. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение", — говорится в сообщении. Специалисты управления принимают меры по недопущению распространения очага кори. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве. Отмечается, что необходимый запас вакцины и иммуноглобулина для локализации очагов имеется. Амурчанам рекомендовано при первых признаках заболевания оставаться дома и вызвать врача на дом.

амурская область

благовещенск

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происшествия, амурская область, благовещенск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество