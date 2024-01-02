https://ria.ru/20240102/bezdomnye-1918995050.html

В "Доме друзей" рассказали, какие подарки просят бездомные на Рождество

В "Доме друзей" рассказали, какие подарки просят бездомные на Рождество - РИА Новости, 02.01.2024

В "Доме друзей" рассказали, какие подарки просят бездомные на Рождество

Двадцать банок сгущенки, часы и здоровья всем окружающим просят на Рождество бездомные люди, которым помогают социализироваться в реабилитационном центре... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:00

2024-01-02T13:00

2024-01-02T13:00

религия

москва

дед мороз

фонд президентских грантов

религия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Двадцать банок сгущенки, часы и здоровья всем окружающим просят на Рождество бездомные люди, которым помогают социализироваться в реабилитационном центре "Убежище", рассказала РИА Новости директор благотворительной организации "Дом друзей" Лана Журкина."В нашем реабилитационном центре "Убежище" мы отмечаем Новый год, накрываем стол, приходит Дед Мороз, наши подопечные пишут ему письма, а подарки мы дарим к Рождеству. Большинство людей просят здоровья всем окружающим, радости детям и редко что-то лично себе. Но бывает, что просят, например, 20 банок сгущенки. Один человек попросил часы. У него эпилепсия и если он где-то на улице терял сознание, то после приступа первым делом хватался за часы, и как только он их нащупывал, то начинал приходить в себя", - рассказала Журкина.По ее словам сотрудники "Дома друзей" и волонтеры также до конца января будут дарить подарки бездомным, обратившимся в здравпункт организации: сумки с теплыми вещами- шапками, носками, перчатками, шарфами.Благотворительная организация "Дом друзей" помогает бездомным людям в Москве. В 2023 году центр помог 600 людям, лишенным жилья, социализироваться и вести нормальную самостоятельную жизнь. В реабилитационном центре "Убежище" работают специалисты, помогающие избавиться от груза уличной жизни - врачи, психологи, социальные работники, юристы . С каждым человеком проводится индивидуальная работа, что позволяет добиться поставленной цели: вернуть человека в общество. Проект поддерживается Фондом президентских грантов.

https://ria.ru/20231226/tserkovnyy-1909649809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, дед мороз, фонд президентских грантов, религия