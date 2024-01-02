В Белгороде приостановили работу кинотеатры и торговые центры

БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Кинотеатры и крупные торговые центры в Белгороде временно приостановили свою работу из-за сложной оперативной обстановки, сообщил мэр Белгорода Валентина Демидов. "Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января. Не будут работать в эти два дня ТЦ "РИО", ТРЦ "Мега Гринн" и МТРК "Сити Молл Белгородский". Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома", - написал Демидов в своем Telegram-канале. Он добавил, что надеется на понимание горожан и бизнесменов, так как "безопасность и сохранение жизней людей - сейчас главное". По словам мэра, решение о дальнейшей работе будет приниматься исходя из оперативной обстановки. "С руководством кинотеатров "Русич", "Победа" и "Радуга" также приняли совместное решение о временной приостановке работы. Билеты, которые были проданы предварительно, можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка", - заявил Демидов. Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Кинотеатры и крупные торговые центры в Белгороде временно приостановили свою работу из-за сложной оперативной обстановки, сообщил мэр Белгорода Валентина Демидов.
"Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января. Не будут работать в эти два дня ТЦ "РИО", ТРЦ "Мега Гринн" и МТРК "Сити Молл Белгородский". Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что надеется на понимание горожан и бизнесменов, так как "безопасность и сохранение жизней людей - сейчас главное". По словам мэра, решение о дальнейшей работе будет приниматься исходя из оперативной обстановки.
"С руководством кинотеатров "Русич", "Победа" и "Радуга" также приняли совместное решение о временной приостановке работы. Билеты, которые были проданы предварительно, можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка", - заявил Демидов.
Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
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