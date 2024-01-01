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Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 01.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:17 01.01.2024 (обновлено: 19:16 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/vystavka-1919388296.html
Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке "Россия" на ВДНХ
Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 01.01.2024
Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке "Россия" на ВДНХ
Новогодние мероприятия на международной выставке-форуме "Россия" посетили более 120 тысяч человек со всей страны, сообщила пресс-служба организаторов. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T18:17
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выставка-форум "россия"
россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Новогодние мероприятия на международной выставке-форуме "Россия" посетили более 120 тысяч человек со всей страны, сообщила пресс-служба организаторов."Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов, в том числе участники спецоперации и их семьи. Многие из них планировали поездку заранее", — говорится в заявлении.Отмечается, что программу встречи Нового года на форуме создали специально для семей. Так, возле главной уличной сцены организовали шествия Дедов Морозов и различные конкурсы. Гости мероприятия побывали в павильонах, где представлены достижения регионов."На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главных гостей выставки", — добавили в пресс-службе.Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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россия, владимир путин, выставка-форум "россия", общество, дед мороз
Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия", Общество, Дед Мороз
Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке "Россия" на ВДНХ

Более 120 тысяч россиян встретили Новый год на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Новогодняя ночь — 2024
Выставка Россия. Новогодняя ночь — 2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Новогодняя ночь — 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Новогодние мероприятия на международной выставке-форуме "Россия" посетили более 120 тысяч человек со всей страны, сообщила пресс-служба организаторов.
"Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов, в том числе участники спецоперации и их семьи. Многие из них планировали поездку заранее", — говорится в заявлении.
Душа страны: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

Поздравление 100-тысячного участника экскурсий по выставке

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

Свадебная церемония по тульским традициям

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил мальчика Захара Границина в рамках акции Елка желаний

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

Международная выставка-форум Россия

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

Игорь Бутман на Международной выставке-форуме Россия

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

Международная выставка-форум Россия

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

Международная выставка-форум Россия

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков на Международной выставке-форуме Россия

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения на выставке представила Московская область.

Презентация Московской области на Международной выставке-форуме Россия

Свои достижения на выставке представила Московская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

Международная выставка-форум Россия

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

Международная выставка-форум Россия

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

Международная выставка-форум Россия

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

Открытие экспозиции ледяных скульптур на ВДНХ

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

Парад Дедов Морозов на ВДНХ

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18

Свои достижения на выставке представила Московская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
Отмечается, что программу встречи Нового года на форуме создали специально для семей. Так, возле главной уличной сцены организовали шествия Дедов Морозов и различные конкурсы. Гости мероприятия побывали в павильонах, где представлены достижения регионов.
"На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главных гостей выставки", — добавили в пресс-службе.

Президент Владимир Путин объявил наступивший 2024-й Годом семьи.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Виртуальное велопутешествие и встречи со звездами: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.

Презентация Республики Коми на Международной выставке-форуме Россия

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.

Свадебная церемония по традициям Республики Коми на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.

Глава Республики Коми Владимир Уйба на Международной выставке-форуме Россия

Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и генеральный директор выставки достижений РоссияНаталья Виртуозова

День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.

Российская певица, продюсер, автор песен Люся Чеботина на Международной выставке-форуме Россия

Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Международной выставке-форуме Россия

О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.

Презентация Ростовской области на Международной выставке-форуме Россия

На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.

Международная выставка-форум Россия

Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

Воспитанники детского приюта Счастье дарить счастье на Международной выставке-форуме Россия

Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

Воспитанники детского приюта Счастье дарить счастье на Международной выставке-форуме Россия

Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

Сборная концертная программа Запорожской области на Международной выставке-форуме Россия

В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

Стенд Астраханской области на Международной выставке-форуме Россия

Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

Международная выставка-форум Россия

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

Презентация Ненецкого автономного округа на Международной выставке-форуме Россия

Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

Международная выставка-форум Россия

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16

Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
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