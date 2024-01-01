Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке "Россия" на ВДНХ

Более 120 тысяч россиян встретили Новый год на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.
Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.
На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.
На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.
Прошла свадебная церемония по тульским традициям.
Прошла свадебная церемония по тульским традициям.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".
В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.
Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.
Выставку посетили уже более трех миллионов человек.
Выставку посетили уже более трех миллионов человек.
Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".
Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".
Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".
Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.
Свои достижения на выставке представила Московская область.
Свои достижения на выставке представила Московская область.
У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.
У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.
Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.
Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.
Дом молодежи стал частью выставки "Россия".
Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.
Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.
Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.
Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.
В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.
В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.
Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.
На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.
Прошла свадебная церемония по тульским традициям.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".
В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.
Выставку посетили уже более трех миллионов человек.
Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".
Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.
Свои достижения на выставке представила Московская область.
У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.
Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.
Дом молодежи стал частью выставки "Россия".
Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.
Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.
В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.
Президент Владимир Путин объявил наступивший 2024-й Годом семьи.
Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.
Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.
Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.
Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.
Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.
Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.
День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.
День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.
Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.
Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.
О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.
О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.
На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.
На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.
Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.
Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.
В выставке участвуют все 89 российских регионов.
В выставке участвуют все 89 российских регионов.
Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.
Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.
Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.
Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.
В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.
В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.
Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.
Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.
Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.
Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.
Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.
Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.
На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".
На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".
Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.
Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.
Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.
День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.
Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.
О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.
На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.
Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.
В выставке участвуют все 89 российских регионов.
Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.
Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.
В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.
Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.
Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.
Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.
На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".