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Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке "Россия" на ВДНХ

Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 01.01.2024

Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке "Россия" на ВДНХ

Новогодние мероприятия на международной выставке-форуме "Россия" посетили более 120 тысяч человек со всей страны, сообщила пресс-служба организаторов. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T18:17

2024-01-01T18:17

2024-01-01T19:16

выставка-форум "россия"

россия

владимир путин

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Новогодние мероприятия на международной выставке-форуме "Россия" посетили более 120 тысяч человек со всей страны, сообщила пресс-служба организаторов."Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов, в том числе участники спецоперации и их семьи. Многие из них планировали поездку заранее", — говорится в заявлении.Отмечается, что программу встречи Нового года на форуме создали специально для семей. Так, возле главной уличной сцены организовали шествия Дедов Морозов и различные конкурсы. Гости мероприятия побывали в павильонах, где представлены достижения регионов."На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главных гостей выставки", — добавили в пресс-службе.Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, выставка-форум "россия", общество, дед мороз