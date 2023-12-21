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Виртуальное велопутешествие и встречи со звездами: выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 21.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:53 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/rossiya-1917156538.html
Виртуальное велопутешествие и встречи со звездами: выставка-форум "Россия"
Виртуальное велопутешествие и встречи со звездами: выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 21.12.2023
Виртуальное велопутешествие и встречи со звездами: выставка-форум "Россия"
Регионы продолжают удивлять посетителей на международной выставке-форуме "Россия". Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.12.2023
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фото
выставка-форум "россия"
россия
республика коми
евгений балицкий
михаил ведерников
запорожская область
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Регионы продолжают удивлять посетителей на международной выставке-форуме "Россия". Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
россия
республика коми
запорожская область
псковская область
астраханская область
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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фото, фото, россия, республика коми, евгений балицкий, михаил ведерников, запорожская область, псковская область, астраханская область
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Республика Коми, Евгений Балицкий, Михаил Ведерников, Запорожская область, Псковская область, Астраханская область

Виртуальное велопутешествие и встречи со звездами: выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
Регионы продолжают удивлять посетителей на международной выставке-форуме "Россия". Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.

Презентация Республики Коми на Международной выставке-форуме Россия

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.

Свадебная церемония по традициям Республики Коми на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.

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Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.

Глава Республики Коми Владимир Уйба на Международной выставке-форуме Россия

Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.

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День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и генеральный директор выставки достижений РоссияНаталья Виртуозова

День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.

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Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.

Российская певица, продюсер, автор песен Люся Чеботина на Международной выставке-форуме Россия

Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.

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5 из 16
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О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Международной выставке-форуме Россия

О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.

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6 из 16
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На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.

Презентация Ростовской области на Международной выставке-форуме Россия

На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
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Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.

Международная выставка-форум Россия

Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
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Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

Воспитанники детского приюта Счастье дарить счастье на Международной выставке-форуме Россия

Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
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Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

Воспитанники детского приюта Счастье дарить счастье на Международной выставке-форуме Россия

Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
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В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

Сборная концертная программа Запорожской области на Международной выставке-форуме Россия

В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
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Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

Стенд Астраханской области на Международной выставке-форуме Россия

Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

Международная выставка-форум Россия

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
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Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

Презентация Ненецкого автономного округа на Международной выставке-форуме Россия

Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

Международная выставка-форум Россия

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16
 
Выставка-форум "Россия"ФотоРоссияРеспублика КомиЕвгений БалицкийМихаил ВедерниковЗапорожская областьПсковская областьАстраханская область
 
 
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