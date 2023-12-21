Виртуальное велопутешествие и встречи со звездами: выставка-форум "Россия"

Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.
Масштабная выставка-форум "Россия" продолжает притягивать посетителей.
Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.
Состоялась свадебная церемония по традициям Республики Коми.
Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.
Ее особенностью стало исполнение песен и танцев, а также проведение народных игр.
День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.
День Запорожской области открыл губернатор региона Евгений Балицкий.
Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.
Российское общество "Знание" организовало встречу с певицей Люсей Чеботиной.
О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.
О достижениях Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Для посетителей стенда региона организовали виртуальное велопутешествие.
На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.
На выставке прошел День Ростовской области. Творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы.
Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.
Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть фильмы об истории региона.
В выставке участвуют все 89 российских регионов.
В выставке участвуют все 89 российских регионов.
Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.
Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.
Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.
Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.
В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.
В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.
Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.
Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.
Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.
Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.
Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.
Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.
На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".
На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".