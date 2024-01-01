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Нагорно-Карабахская республика формально прекращает существование - РИА Новости, 01.01.2024
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00:16 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/karabakh-1919298633.html
Нагорно-Карабахская республика формально прекращает существование
Нагорно-Карабахская республика формально прекращает существование - РИА Новости, 01.01.2024
Нагорно-Карабахская республика формально прекращает существование
Первого января 2024 года истек срок, отведенный на роспуск всех государственных учреждений непризнанной Нагорно-Карабахской республики и существование самой... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:16
2024-01-01T00:16
в мире
нагорный карабах
армения
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 1 янв – РИА Новости. Первого января 2024 года истек срок, отведенный на роспуск всех государственных учреждений непризнанной Нагорно-Карабахской республики и существование самой НКР. Соответствующий указ так называемого лидера Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна был обнародован 28 сентября 2023 года. "Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года — и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорилось в указе. Населению Нагорного Карабаха было предложено ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном для принятия самостоятельного решения о возможности дальнейшего пребывания в Нагорном Карабахе. Шахраманян тогда заявил, что принял такое решение в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией после возобновления боевых действий 19 сентября, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности народа Карабаха. Он также сослался на договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана, об обеспечении свободного, добровольного и беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, по Лачинскому коридору, связывающему Карабах с Арменией. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей – фактически все армянское население региона. В конце декабря 2023 года Шахраманян дезавуировал свое решение, заявив, что в правовом поле Нагорного Карабаха нет документа, предусматривающего роспуск его государственных институтов. Это вызвало негативную реакцию армянских властей, которые считают, что функционирование в республике госинститутов Карабаха будет угрожать безопасности Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что нагорно-карабахский конфликт разрешен, и Баку решил этот вопрос в одностороннем порядке. После сентябрьских событий 2023 года с этим тезисом согласилось и руководство Армении. В частности, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил в конце ноября, что карабахского вопроса для Еревана больше не существует, Армения признает Карабах в составе Азербайджана. А уже в декабре премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, а Ереван тратил все свои ресурсы на создание Нагорно-Карабахской республики, что было неразрешимой задачей. Тем самым власти Армении и Азербайджана сочли завершенным конфликт, начавшийся в 1988 году, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
https://ria.ru/20231210/karabakh-1914939871.html
https://ria.ru/20231230/galuzin-1919056047.html
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в мире, нагорный карабах, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Нагорно-Карабахская республика формально прекращает существование

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика формально прекращает существование

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской у здания правительства в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе
Женщина с коляской у здания правительства в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Женщина с коляской у здания правительства в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 янв – РИА Новости. Первого января 2024 года истек срок, отведенный на роспуск всех государственных учреждений непризнанной Нагорно-Карабахской республики и существование самой НКР. Соответствующий указ так называемого лидера Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна был обнародован 28 сентября 2023 года.
«
"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года — и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорилось в указе. Населению Нагорного Карабаха было предложено ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном для принятия самостоятельного решения о возможности дальнейшего пребывания в Нагорном Карабахе.
Шахраманян тогда заявил, что принял такое решение в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией после возобновления боевых действий 19 сентября, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности народа Карабаха. Он также сослался на договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана, об обеспечении свободного, добровольного и беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, по Лачинскому коридору, связывающему Карабах с Арменией. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей – фактически все армянское население региона.
В конце декабря 2023 года Шахраманян дезавуировал свое решение, заявив, что в правовом поле Нагорного Карабаха нет документа, предусматривающего роспуск его государственных институтов. Это вызвало негативную реакцию армянских властей, которые считают, что функционирование в республике госинститутов Карабаха будет угрожать безопасности Армении.
Никол Пашинян
Пашинян назвал упразднение Нагорного Карабаха неизбежным
10 декабря 2023, 16:51
Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что нагорно-карабахский конфликт разрешен, и Баку решил этот вопрос в одностороннем порядке. После сентябрьских событий 2023 года с этим тезисом согласилось и руководство Армении. В частности, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил в конце ноября, что карабахского вопроса для Еревана больше не существует, Армения признает Карабах в составе Азербайджана. А уже в декабре премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, а Ереван тратил все свои ресурсы на создание Нагорно-Карабахской республики, что было неразрешимой задачей.
Тем самым власти Армении и Азербайджана сочли завершенным конфликт, начавшийся в 1988 году, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовал как непризнанная республика.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Михаил Галузин: обсуждать военное присутствие России в Армении неуместно
30 декабря 2023, 12:00
 
В миреНагорный КарабахАрменияАзербайджанНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
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