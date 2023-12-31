Курский губернатор призвал жителей области оставаться дома в праздники

ВОРОНЕЖ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал в Telegram-канале жителей региона оставаться дома и провести время с родными, а также к умеренности и сдержанности в период новогодних праздников. "Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей страшное горе — это и наше горе сейчас", — сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что администрация и правительство Курской области переведены на круглосуточный режим работы в период новогодних праздников, коммунальные службы и органы здравоохранения будут работать в усиленном режиме. Глава региона напомнил о том, что в регионе продолжает действовать "желтый" уровень террористической опасности и средний уровень реагирования, а также запрет на использование пиротехники в период праздников. Роман Старовойт пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода в субботу и ещё раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал в Telegram-канале жителей региона оставаться дома и провести время с родными, а также к умеренности и сдержанности в период новогодних праздников.
"Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей страшное горе — это и наше горе сейчас", — сообщил Старовойт.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
Губернатор добавил, что администрация и правительство Курской области переведены на круглосуточный режим работы в период новогодних праздников, коммунальные службы и органы здравоохранения будут работать в усиленном режиме.
Глава региона напомнил о том, что в регионе продолжает действовать "желтый" уровень террористической опасности и средний уровень реагирования, а также запрет на использование пиротехники в период праздников.
Роман Старовойт пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода в субботу и ещё раз выразил соболезнования родным и близким погибших.
Днем в субботу губернатор Белгородской областиВячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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