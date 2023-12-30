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ЦКБ Святителя Алексия стала авторитетным центром, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2023
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11:01 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/tsbk-1919102989.html
ЦКБ Святителя Алексия стала авторитетным центром, заявил Путин
ЦКБ Святителя Алексия стала авторитетным центром, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2023
ЦКБ Святителя Алексия стала авторитетным центром, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Центральной клинической больницы Святителя Алексия - главного медицинского учреждения Русской православной... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:01
2023-12-30T11:01
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владимир путин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Центральной клинической больницы Святителя Алексия - главного медицинского учреждения Русской православной церкви - со 120-летием, отметив значительное развитие больницы за минувшие годы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За минувшие годы ЦКБ Святителя Алексия выросла в крупный, авторитетный многопрофильный медицинский центр с филиалами в разных регионах России. В его стенах проводятся серьёзные исследования, разрабатываются и внедряются в клиническую практику передовые методики и технологии лечения и реабилитации пациентов. И, конечно, важно, что вы оказываете квалифицированную медицинскую помощь участникам специальной военной операции, направляете свои усилия на поддержку жителей Донбасса и Новороссии", - говорится в телеграмме. Президент также заявил, что коллектив может гордиться богатой историей больницы и её основателями, которые заложили замечательные традиции подвижничества и благотворительности, которые и сегодня служат надежной опорой врачам.
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россия, донбасс, владимир путин, русская православная церковь, общество
Россия, Донбасс, Владимир Путин, Русская православная церковь, Общество
ЦКБ Святителя Алексия стала авторитетным центром, заявил Путин

Путин: ЦКБ Святителя Алексия за годы стала авторитетным медицинским центром

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Центральной клинической больницы Святителя Алексия - главного медицинского учреждения Русской православной церкви - со 120-летием, отметив значительное развитие больницы за минувшие годы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За минувшие годы ЦКБ Святителя Алексия выросла в крупный, авторитетный многопрофильный медицинский центр с филиалами в разных регионах России. В его стенах проводятся серьёзные исследования, разрабатываются и внедряются в клиническую практику передовые методики и технологии лечения и реабилитации пациентов. И, конечно, важно, что вы оказываете квалифицированную медицинскую помощь участникам специальной военной операции, направляете свои усилия на поддержку жителей Донбасса и Новороссии", - говорится в телеграмме.
Президент также заявил, что коллектив может гордиться богатой историей больницы и её основателями, которые заложили замечательные традиции подвижничества и благотворительности, которые и сегодня служат надежной опорой врачам.
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