https://ria.ru/20231230/tsbk-1919102989.html

ЦКБ Святителя Алексия стала авторитетным центром, заявил Путин

ЦКБ Святителя Алексия стала авторитетным центром, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2023

ЦКБ Святителя Алексия стала авторитетным центром, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Центральной клинической больницы Святителя Алексия - главного медицинского учреждения Русской православной... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T11:01

2023-12-30T11:01

2023-12-30T11:01

россия

донбасс

владимир путин

русская православная церковь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918367899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77f2a25f9a15ae1ee1cb35492093c13d.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Центральной клинической больницы Святителя Алексия - главного медицинского учреждения Русской православной церкви - со 120-летием, отметив значительное развитие больницы за минувшие годы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За минувшие годы ЦКБ Святителя Алексия выросла в крупный, авторитетный многопрофильный медицинский центр с филиалами в разных регионах России. В его стенах проводятся серьёзные исследования, разрабатываются и внедряются в клиническую практику передовые методики и технологии лечения и реабилитации пациентов. И, конечно, важно, что вы оказываете квалифицированную медицинскую помощь участникам специальной военной операции, направляете свои усилия на поддержку жителей Донбасса и Новороссии", - говорится в телеграмме. Президент также заявил, что коллектив может гордиться богатой историей больницы и её основателями, которые заложили замечательные традиции подвижничества и благотворительности, которые и сегодня служат надежной опорой врачам.

https://ria.ru/20231215/tsentr-1916018846.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донбасс, владимир путин, русская православная церковь, общество