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В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2023
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22:21 30.12.2023 (обновлено: 23:46 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/trevoga-1919187577.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2023
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в столичном регионе, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T22:21
2023-12-30T23:46
в мире
украина
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в столичном регионе, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Черниговской, Сумской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, заявляется о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Ранее в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия из минимум пяти взрывов.Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным МЧС, погибли 18 человек, еще 111 пострадали.В Минобороны подчеркнули, что Киев, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. Тем не менее российские подразделения продолжают наносить удары только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ведомстве также добавили, что удар по Белгороду не останется безнаказанным.Позднее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в городе снова "громко". По его словам, российская армия ведет работу "на ту сторону".
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в мире, украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В десяти областях Украины объявлена воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в столичном регионе, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога звучит в Черниговской, Сумской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, заявляется о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.
Ранее в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия из минимум пяти взрывов.
Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным МЧС, погибли 18 человек, еще 111 пострадали.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
В Минобороны подчеркнули, что Киев, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. Тем не менее российские подразделения продолжают наносить удары только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ведомстве также добавили, что удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Позднее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в городе снова "громко". По его словам, российская армия ведет работу "на ту сторону".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023
Вчера, 18:04
 
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