В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в столичном регионе, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Черниговской, Сумской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, заявляется о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Ранее в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия из минимум пяти взрывов.Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным МЧС, погибли 18 человек, еще 111 пострадали.В Минобороны подчеркнули, что Киев, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. Тем не менее российские подразделения продолжают наносить удары только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ведомстве также добавили, что удар по Белгороду не останется безнаказанным.Позднее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в городе снова "громко". По его словам, российская армия ведет работу "на ту сторону".
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в столичном регионе, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога звучит в Черниговской, Сумской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, заявляется о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.
Ранее в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия из минимум пяти взрывов.
Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным МЧС, погибли 18 человек, еще 111 пострадали.
В Минобороны подчеркнули, что Киев, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. Тем не менее российские подразделения продолжают наносить удары только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ведомстве также добавили, что удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Позднее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в городе снова "громко". По его словам, российская армия ведет работу "на ту сторону".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023
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