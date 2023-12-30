https://ria.ru/20231230/musulmane-1919099740.html

Мусульмане рассказали, как будут встречать Новый год

Мусульмане рассказали, как будут встречать Новый год - РИА Новости, 30.12.2023

Мусульмане рассказали, как будут встречать Новый год

Представители духовных управлений мусульман России рассказали РИА Новости, как относятся к елкам, как будут встречать Новый год, куда поведут детей на каникулы, РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:20

2023-12-30T10:20

2023-12-30T22:22

религия

новый год

религия

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Представители духовных управлений мусульман России рассказали РИА Новости, как относятся к елкам, как будут встречать Новый год, куда поведут детей на каникулы, будут ли печь гуся и почему каникулярное время надо использовать для духовной перезагрузки. "Новый год – это светский праздник. В этой связи мы поздравляем соотечественников. Самые лучшие пожелания. Это каникулярное время, хочу обратить внимание на толковое его проведение. Нужно отдохнуть, с новыми силами в новом году совершать благие дела", - сказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев. По его словам, мусульмане дома елки не ставят. "По исламу вырубка леса, даже одной елки, вообще нанесение ущерба природе - это недопустимо. Советую не вырубать елки, а сажать их как можно больше", - добавил он. Первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов рассказал, что Новый год традиционно встречает в кругу семьи. "Конечно, в этот праздничный день детям всегда дарим подарки и подводим итоги года. По традиции в духовке печём гуся с яблоками. Дети встретят Новый год, а во время каникул продолжат учиться и заниматься спортом", - поделился он планами. Он подчеркнул, что мусульманские семьи России еще с советских времен празднуют Новый год как сугубо светский праздник, лишенный элементов волшебства и чудес, но означающий смену временных вех. "Детям нужно ощутить настроение праздника, им важно чувствовать причастность к этой дате, которая отмечается всей страной, всем обществом. Но праздничный стол, подарки и веселье не должны преступить границы исламской нравственности", - добавил Мухетдинов. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал, что для многих Новый год - это продолжительные выходные: у детей начинаются долгожданные каникулы, взрослые после активной деятельности закрывают календарный год. "Для нас это время - возможность собратья в кругу родных и близких, провести время с детьми и навестить родственников. Дни новогодних каникул проходят как будни. Традиций украшать дом или ёлку, готовить праздничный стол и дарить детям подарки у нас нет. Возможно, в других семьях иные правила. Эти дни ценны совместным времяпрепровождением, в том числе активным отдыхом. Также во время каникул стараемся уделить время чтению книг и духовной перезагрузке. Важно, чтобы это время прошло с пользой для души и тела, дабы набраться сил и энергии для реализации новых целей и задач", - отметил он. Председатель "Международной исламской миссии", представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) в Москве Шафиг Пшихачев отметил, что каникулы необходимо использовать для хорошего, полезного отдыха. "Новогодние каникулы надо провести с пользой. Активный отдых или чтение в тихой обстановке. Можно помечтать о чем-то хорошем, тоже хорошее занятие", - посоветовал он. Генеральный директор благотворительного фонда "Закят" ДУМ РФ Сулейман Аджиев сообщил, что Новый год – хороший повод собраться родным и близким, подвести итоги года и поставить новые цели. "Стол (праздничный – ред.) будет - для родни и друзей. А вот салат "оливье" у нас не популярен. Детям подарки будут, но их мы привязываем к достижениям в школе или в спортивных секциях. Рекомендую побольше гулять в выходные с детьми в парках, много читать, а еще смотреть добрые фильмы о семье", - рассказал Аджиев.

https://ria.ru/20231230/salat-1919096403.html

https://ria.ru/20231230/novyy_god-1919078661.html

https://ria.ru/20231230/menyu-1915600208.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новый год, религия