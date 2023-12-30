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Мусульмане рассказали, как отмечают Новый год - РИА Новости, 30.12.2023
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Религия
 
10:00 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/musulmane-1918980818.html
Мусульмане рассказали, как отмечают Новый год
Мусульмане рассказали, как отмечают Новый год - РИА Новости, 30.12.2023
Мусульмане рассказали, как отмечают Новый год
Представители духовных управлений мусульман России рассказали РИА Новости, как относятся к елкам, как будут встречать Новый год, куда поведут детей на каникулы, РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:00
2023-12-30T10:00
религия
россия
москва
дамир мухетдинов
ильдар аляутдинов
шафиг пшихачев
новый год
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Представители духовных управлений мусульман России рассказали РИА Новости, как относятся к елкам, как будут встречать Новый год, куда поведут детей на каникулы, будут ли печь гуся и почему каникулярное время надо использовать для духовной перезагрузки."Новый год – это светский праздник. В этой связи мы поздравляем соотечественников. Самые лучшие пожелания. Это каникулярное время, хочу обратить внимание на толковое его проведение. Нужно отдохнуть, с новыми силами в новом году совершать благие дела. Хочу сказать, мусульмане дома елки не ставят. По исламу вырубка леса, даже одной елки, вообще нанесение ущерба природе – это недопустимо. Советую не вырубать елки, а сажать их как можно больше", - рассказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев."Новый год всегда традиционно встречаю в кругу семьи. Конечно, это праздничный день детям всегда дарим подарки и подводим итоги года. По традиции, в духовке печём гуся с яблоками. Дети встретят Новый год, а во время каникул продолжат учиться и заниматься спортом", - сообщил РИА Новости первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.Он подчеркнул, что мусульманские семьи России ещё с советских времен празднуют Новый год как сугубо светский праздник, лишённый элементов волшебства и чудес, но означающий смену временных вех."Детям важно чувство праздника и праздничное настроение и им важно чувствовать причастность к важной дате, которая отмечается всей страной, всем обществом. Но праздничный стол, подарки и веселье не должны преступить границы исламской нравственности", - добавил Мухетдинов.Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал, что для многих Новый год - это продолжительные выходные: у детей начинаются долгожданные каникулы, взрослые после активной деятельности закрывают календарный год."Для нас это время возможность собратья в кругу родных и близких, провести время с детьми и навестить родственников. Дни новогодних каникул проходят как будни. Традиций украшать дом или ёлку, готовить праздничный стол и дарить детям подарки у нас нет. Возможно, в других семьях иные правила. Эти дни ценны совместным времяпрепровождением, в том числе активным отдыхом. Также во время каникул стараемся уделить время чтению книг и духовной перезагрузке. Важно, чтобы это время прошло с пользой для души и тела, дабы набраться сил и энергии для реализации новых целей и задач", - отметил муфтий Аляутдинов.Председатель "Международной исламской миссии", представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) в Москве Шафиг Пшихачев отметил, что каникулы необходимо использовать для хорошего, полезного отдыха."Новогодние каникулы надо провести с пользой. Активный отдых или чтение в тихой обстановке. Можно помечтать о чем-то хорошем, тоже хорошее занятие", - сказал Шафиг Пшихачев.Генеральный директор благотворительного фонда "Закят" ДУМ РФ Сулейман Аджиев сообщил, что Новый год – хороший повод собраться родным и близким, подвести итоги года и поставить новые цели."Стол (праздничный – ред.) будет - для родни и друзей. А вот салат "Оливье" у нас не популярно. Детям подарки будут, но их мы привязываем к достижениям в школе или в спортивных секциях. Рекомендую побольше гулять в выходные с детьми в парках, много читать, а еще смотреть добрые фильмы о семье", - рассказал Аджиев.
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россия, москва, дамир мухетдинов, ильдар аляутдинов, шафиг пшихачев, новый год
Религия, Россия, Москва, Дамир Мухетдинов, Ильдар Аляутдинов, Шафиг Пшихачев, Новый год
Мусульмане рассказали, как отмечают Новый год

Муфтий Бердиев: у мусульман не принято ставить дома новогодние елки

© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей НаместниковПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Представители духовных управлений мусульман России рассказали РИА Новости, как относятся к елкам, как будут встречать Новый год, куда поведут детей на каникулы, будут ли печь гуся и почему каникулярное время надо использовать для духовной перезагрузки.
"Новый год – это светский праздник. В этой связи мы поздравляем соотечественников. Самые лучшие пожелания. Это каникулярное время, хочу обратить внимание на толковое его проведение. Нужно отдохнуть, с новыми силами в новом году совершать благие дела. Хочу сказать, мусульмане дома елки не ставят. По исламу вырубка леса, даже одной елки, вообще нанесение ущерба природе – это недопустимо. Советую не вырубать елки, а сажать их как можно больше", - рассказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.
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"Новый год всегда традиционно встречаю в кругу семьи. Конечно, это праздничный день детям всегда дарим подарки и подводим итоги года. По традиции, в духовке печём гуся с яблоками. Дети встретят Новый год, а во время каникул продолжат учиться и заниматься спортом", - сообщил РИА Новости первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
Он подчеркнул, что мусульманские семьи России ещё с советских времен празднуют Новый год как сугубо светский праздник, лишённый элементов волшебства и чудес, но означающий смену временных вех.
"Детям важно чувство праздника и праздничное настроение и им важно чувствовать причастность к важной дате, которая отмечается всей страной, всем обществом. Но праздничный стол, подарки и веселье не должны преступить границы исламской нравственности", - добавил Мухетдинов.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал, что для многих Новый год - это продолжительные выходные: у детей начинаются долгожданные каникулы, взрослые после активной деятельности закрывают календарный год.
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"Для нас это время возможность собратья в кругу родных и близких, провести время с детьми и навестить родственников. Дни новогодних каникул проходят как будни. Традиций украшать дом или ёлку, готовить праздничный стол и дарить детям подарки у нас нет. Возможно, в других семьях иные правила. Эти дни ценны совместным времяпрепровождением, в том числе активным отдыхом. Также во время каникул стараемся уделить время чтению книг и духовной перезагрузке. Важно, чтобы это время прошло с пользой для души и тела, дабы набраться сил и энергии для реализации новых целей и задач", - отметил муфтий Аляутдинов.
Председатель "Международной исламской миссии", представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) в Москве Шафиг Пшихачев отметил, что каникулы необходимо использовать для хорошего, полезного отдыха.
"Новогодние каникулы надо провести с пользой. Активный отдых или чтение в тихой обстановке. Можно помечтать о чем-то хорошем, тоже хорошее занятие", - сказал Шафиг Пшихачев.
Генеральный директор благотворительного фонда "Закят" ДУМ РФ Сулейман Аджиев сообщил, что Новый год – хороший повод собраться родным и близким, подвести итоги года и поставить новые цели.
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"Стол (праздничный – ред.) будет - для родни и друзей. А вот салат "Оливье" у нас не популярно. Детям подарки будут, но их мы привязываем к достижениям в школе или в спортивных секциях. Рекомендую побольше гулять в выходные с детьми в парках, много читать, а еще смотреть добрые фильмы о семье", - рассказал Аджиев.
 
РелигияРоссияМоскваДамир МухетдиновИльдар АляутдиновШафиг ПшихачевНовый год
 
 
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