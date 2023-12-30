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Михаил Галузин: обсуждать военное присутствие России в Армении неуместно

Михаил Галузин: обсуждать военное присутствие России в Армении неуместно - РИА Новости, 30.12.2023

Михаил Галузин: обсуждать военное присутствие России в Армении неуместно

В Москве считают, что США были бы не прочь открыть "второй фронт" против России на Южном Кавказе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Подводя итоги 2023 года РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:00

2023-12-30T12:00

2023-12-30T12:00

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В Москве считают, что США были бы не прочь открыть "второй фронт" против России на Южном Кавказе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Подводя итоги 2023 года в интервью заместителю руководителя дипломатической редакции РИА Новости Кристине Луна-Родригес он также рассказал о перспективах мирных переговоров с Украиной, о том, что будет с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также о будущем российской военной базы в Армении.– Как известно, в сентябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с руководством России. А как российская сторона относится к возможности урегулирования украинского кризиса политико-дипломатическим путем?– Мы уже неоднократно говорили, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование конфликта вокруг Украины в значительной мере зависит от устранения его первопричин. Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории. Необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести ее демилитаризацию и денацификацию, признать новые территориальные реалии, обеспечить права проживающих в этой стране русскоязычных граждан и национальных меньшинств.К сожалению, сегодня мы не видим политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе. Продолжает действовать установленный указом Владимира Зеленского от 30 сентября 2022 года самозапрет на ведение переговоров с руководством России. Киевский режим отвергает мирные посреднические инициативы, представленные за последние месяцы разными странами.При этом так называемая формула мира, предложенная украинским президентом в ноябре прошлого года и преподносимая им и его западными кураторами как чуть ли не безальтернативная основа урегулирования, на деле не имеет к миру никакого отношения, а является набором ультиматумов к России, оправдывающим продолжение боевых действий.В Киеве по-прежнему мыслят категориями войны и намерены продолжать конфликт "до победного конца", под которым, очевидно, подразумевается "война до последнего украинца". В этом им усердно помогают Вашингтон и его натовские сателлиты, удовлетворяя растущие военные аппетиты режима Владимира Зеленского. Все это лишь отдаляет перспективы урегулирования.Мы никогда не отказывались от диалога с Украиной, всегда выступали за политическое решение конфликта, но пока у нас нет иного выбора, кроме как довести специальную военную операцию до полного выполнения всех поставленных задач.– А готова ли Россия вести переговоры с Украиной о продолжении транзита газа в Европу после 2024 года?– Прежде всего, хотел бы отметить, что вне зависимости от политической конъюнктуры у наших соседей Россия остается надежным поставщиком природного газа странам, заинтересованным в устойчивых поставках этого наиболее приемлемого с точки зрения экологии ископаемого топлива. Мы свой авторитет нарабатывали десятилетиями и им дорожим.Не стоит списывать со счетов и то, что поставки российских энергоносителей на внешние рынки способствуют укреплению финансового состояния и нашей страны. Однако необходимо учитывать складывающиеся реалии. Как известно, в Киеве заявляют об отказе от транзита российского газа в Европу через территорию Украины и о нежелании вести переговоры с Россией о продлении действующего контракта, срок которого истекает 31 декабря 2024 года. Насколько нам известно, европейцы пока не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе. Очевидно, что тему продолжения транзита российского газа в Европу можно будет предметно обсуждать после того, как у "Газпрома" появятся конкретные предложения от потенциальных покупателей нашего голубого топлива.– После решения о принадлежности Нагорного Карабаха остро встает вопрос о том, в каком статусе на сегодняшний день находятся российские миротворцы в регионе. Каковы планы российской стороны на этот счет? Каково будущее российских баз в Армении?– Напомню, что российский миротворческий контингент был размещен в зоне нагорно-карабахского конфликта в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Этот документ никто не отменял. В нем предусмотрено, что наши миротворцы будут находиться в регионе в течение пяти лет, то есть до ноября 2025 года с возможностью дальнейшего продления.Разумеется, ситуация "на земле" кардинальным образом изменилась после решения руководства Армении признать принадлежность Карабаха Азербайджану, закрепленного на саммитах под эгидой ЕС, начиная с пражской встречи в октябре 2022 года. Теперь мы рассматриваем все вопросы, касающиеся пребывания миротворцев в Карабахе, исключительно с азербайджанской стороной. Это происходит во взаимоуважительной и конструктивной атмосфере.Что касается российской военной базы в Армении. Данную тему 28 декабря подробно прокомментировал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Договор о ее размещении был заключен 16 марта 1995 года с опорой на национальные интересы обоих государств. Согласно статье 26 этого документа, срок пребывания наших военнослужащих – 49 лет, по истечении которого соглашение автоматически продлевается на пятилетний период. Российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе. Любые дискуссии насчет нашего военного присутствия в республике считаем вредными и неуместными.– Азербайджан и Армения до сих пор не подписали мирный договор, хотя переговоры на эту тему между сторонами ведутся не первый год. Когда, по мнению российской стороны, может быть подписан этот документ? Можно ли ожидать его подписания в следующем году, к примеру, в Москве?– Определение даты и места подписания долгожданного мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения – прерогатива самих этих государств. Никто не вправе за них решать, когда это произойдет. Так что вопрос о сроках, на мой взгляд, следовало бы адресовать нашим партнерам в Баку и Ереване.Вместе с тем, разумеется, мы не можем безучастно взирать на происходящее на Южном Кавказе. Исторически Россия является одним из кавказских государств и к тому же единственной страной региона и мира, поддерживающей союзнические отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Нас связывают с народами Армении и Азербайджана многовековые узы дружбы, сотрудничества и взаимопомощи. Это бесценное достояние. Мы им дорожим.Исходим из того, что судьбу Южного Кавказа должны определять те, для кого он является общим домом. Никто извне путь к устойчивому миру и стабильности в Закавказье не откроет. Ставка на "чудодейственную" западную помощь иллюзорна и опасна. Примеры сербского Косово, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, пущенного под откос ближневосточного урегулирования (которое фактически монополизировали США), Украины воочию показывают, чем чревато вмешательство известных "демократизаторов" и "примирителей". Схема проста: сначала влезут куда-нибудь под красивыми лозунгами, разворотят все, а как только начнет "припекать", сбегут, оставив после себя выжженное поле. И спросить, как правило, потом не с кого.В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России. Все это в корне противоречит подлинным интересам народов региона.Со своей стороны, прилагали и продолжаем прилагать усилия для содействия Азербайджану и Армении в выработке сбалансированного мирного договора, призванного внести незаменимый вклад в примирение двух соседних государств, в восстановление мира и безопасности на Южном Кавказе на долгосрочную перспективу.Примирение предусматривает нормализацию азербайджано-армянских отношений. Соответствующая "дорожная карта" хорошо известна. Это комплекс заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов. Документы остаются в силе и, следовательно, подлежат выполнению. Российская переговорная площадка всегда в распоряжении наших союзников и партнеров.Мелочей в переговорном процессе и в том, что ему сопутствует, нет. Все требует предельной аккуратности, глубокого понимания и выдержки. Важно не только подготовить и подписать взаимоприемлемый договор. Не менее востребовано создание условий для его последующего неукоснительного соблюдения. В этом плане Баку и Ереван могут опереться на Консультативную региональную платформу "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия с одной стороны, Россия, Иран, Турция – с другой). Ее краеугольный принцип – строгое уважение суверенитета и независимости каждого из участников.

https://radiosputnik.ru/20231124/armeniya-1911672480.html

https://ria.ru/20231229/ulyanov-1918848920.html

https://ria.ru/20231226/dogovor-1918328280.html

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интервью, россия, армения, азербайджан, михаил галузин, в мире, политика, кавказ, нагорный карабах, сша, украина