https://ria.ru/20231230/deti-1919158017.html

Львова-Белова: четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации

Львова-Белова: четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации - РИА Новости, 30.12.2023

Львова-Белова: четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации

Четверо детей, раненых при обстреле в Белгороде, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, всего ранены 17 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:08

2023-12-30T18:08

2023-12-30T18:25

белгород

происшествия

украина

белгородская область

донецкая народная республика

мария львова-белова

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четверо детей, раненых при обстреле в Белгороде, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, всего ранены 17 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут. По последним данным МЧС, погибли 12 человек, 108 ранены."По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии. Всего ранены 17 детей. Им оказывается вся необходимая помощь", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.Она отметила, что находится на связи с профильными ведомствами, в областной больнице, куда привезли пострадавших от обстрелов со стороны Украины детей, работает уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых."Подтверждены данные о гибели одного ребенка. Соболезную его близким. И всем пострадавшим", - добавила Львова-Белова.Также она рассказала, что помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР."У них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми", - сообщила Львова-Белова.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html

https://ria.ru/20231230/udar-1919158661.html

белгород

украина

белгородская область

донецкая народная республика

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Атака ВСУ на Белгород Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. 2023-12-30T18:08 true PT0M42S

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белгород, происшествия, украина, белгородская область, донецкая народная республика, мария львова-белова, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), массированный обстрел центра белгорода