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Львова-Белова: четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации - РИА Новости, 30.12.2023
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18:08 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/deti-1919158017.html
Львова-Белова: четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации
Львова-Белова: четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации - РИА Новости, 30.12.2023
Львова-Белова: четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации
Четверо детей, раненых при обстреле в Белгороде, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, всего ранены 17 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:08
2023-12-30T18:25
белгород
происшествия
украина
белгородская область
донецкая народная республика
мария львова-белова
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четверо детей, раненых при обстреле в Белгороде, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, всего ранены 17 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут. По последним данным МЧС, погибли 12 человек, 108 ранены."По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии. Всего ранены 17 детей. Им оказывается вся необходимая помощь", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.Она отметила, что находится на связи с профильными ведомствами, в областной больнице, куда привезли пострадавших от обстрелов со стороны Украины детей, работает уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых."Подтверждены данные о гибели одного ребенка. Соболезную его близким. И всем пострадавшим", - добавила Львова-Белова.Также она рассказала, что помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР."У них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми", - сообщила Львова-Белова.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html
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украина
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Атака ВСУ на Белгород
Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
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белгород, происшествия, украина, белгородская область, донецкая народная республика, мария львова-белова, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Происшествия, Украина, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Мария Львова-Белова, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Массированный обстрел центра Белгорода
Львова-Белова: четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации

Львова-Белова: 4 раненных при обстреле Белгорода детей находятся в реанимации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четверо детей, раненых при обстреле в Белгороде, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, всего ранены 17 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут. По последним данным МЧС, погибли 12 человек, 108 ранены.
Атака ВСУ на Белгород - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Атака ВСУ на Белгород
Вчера, 18:17
«
"По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии. Всего ранены 17 детей. Им оказывается вся необходимая помощь", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что находится на связи с профильными ведомствами, в областной больнице, куда привезли пострадавших от обстрелов со стороны Украины детей, работает уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых.
«
"Подтверждены данные о гибели одного ребенка. Соболезную его близким. И всем пострадавшим", - добавила Львова-Белова.
Также она рассказала, что помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР.
«
"У них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми", - сообщила Львова-Белова.
Центр Белгорода сразу после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
Вчера, 18:12
 
БелгородПроисшествияУкраинаБелгородская областьДонецкая Народная РеспубликаМария Львова-БеловаВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Массированный обстрел центра Белгорода
 
 
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