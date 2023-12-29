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Визовый режим с дружественными странами могут упростить, заявил Чернышенко

Визовый режим с дружественными странами могут упростить, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.12.2023

Визовый режим с дружественными странами могут упростить, заявил Чернышенко

Правительство России прорабатывает либерализацию визового режима с дружественными странами, при этом старается создать условия, чтобы как можно больше туристов... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:24

2023-12-29T10:24

2023-12-29T10:25

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России прорабатывает либерализацию визового режима с дружественными странами, при этом старается создать условия, чтобы как можно больше туристов приезжали в страну, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На правительственном уровне прорабатывается вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами. Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам. У России огромный потенциал для развития туристической сферы - все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления", - сказал Чернышенко. Он напомнил, что по итогам стратегической сессии по вопросам развития туристской отрасли под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина одобрен список 17 приоритетных стран для продвижения сотрудничества - Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет и другие. "По итогам 11 месяцев текущего года мы приняли порядка 7,7 миллиона иностранных граждан, в основном это туристы из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Беларуси и Азербайджана. Со следующего года запускаем программу по продвижению российского туристического бренда за рубежом", - отметил вице-премьер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий чернышенко, политика, новости - туризм