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Визовый режим с дружественными странами могут упростить, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.12.2023
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Туризм
 
10:24 29.12.2023 (обновлено: 10:25 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/vizy-1918906713.html
Визовый режим с дружественными странами могут упростить, заявил Чернышенко
Визовый режим с дружественными странами могут упростить, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.12.2023
Визовый режим с дружественными странами могут упростить, заявил Чернышенко
Правительство России прорабатывает либерализацию визового режима с дружественными странами, при этом старается создать условия, чтобы как можно больше туристов... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:24
2023-12-29T10:25
туризм
россия
дмитрий чернышенко
политика
новости - туризм
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России прорабатывает либерализацию визового режима с дружественными странами, при этом старается создать условия, чтобы как можно больше туристов приезжали в страну, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На правительственном уровне прорабатывается вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами. Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам. У России огромный потенциал для развития туристической сферы - все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления", - сказал Чернышенко. Он напомнил, что по итогам стратегической сессии по вопросам развития туристской отрасли под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина одобрен список 17 приоритетных стран для продвижения сотрудничества - Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет и другие. "По итогам 11 месяцев текущего года мы приняли порядка 7,7 миллиона иностранных граждан, в основном это туристы из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Беларуси и Азербайджана. Со следующего года запускаем программу по продвижению российского туристического бренда за рубежом", - отметил вице-премьер.
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россия, дмитрий чернышенко, политика, новости - туризм
Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Политика, Новости - Туризм
Визовый режим с дружественными странами могут упростить, заявил Чернышенко

Чернышенко: упрощение визового режима с дружественными странами прорабатывается

© РИА Новости / Эмин Джафаров | Перейти в медиабанкПассажиры проходят паспортный контроль в Международном аэропорту "Жуковский" в Московской области
Пассажиры проходят паспортный контроль в Международном аэропорту Жуковский в Московской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Эмин Джафаров
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Пассажиры проходят паспортный контроль в Международном аэропорту "Жуковский" в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России прорабатывает либерализацию визового режима с дружественными странами, при этом старается создать условия, чтобы как можно больше туристов приезжали в страну, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"На правительственном уровне прорабатывается вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами. Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам. У России огромный потенциал для развития туристической сферы - все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления", - сказал Чернышенко. Он напомнил, что по итогам стратегической сессии по вопросам развития туристской отрасли под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина одобрен список 17 приоритетных стран для продвижения сотрудничества - Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет и другие.
"По итогам 11 месяцев текущего года мы приняли порядка 7,7 миллиона иностранных граждан, в основном это туристы из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Беларуси и Азербайджана. Со следующего года запускаем программу по продвижению российского туристического бренда за рубежом", - отметил вице-премьер.
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