Визовый режим с дружественными странами могут упростить, заявил Чернышенко
Чернышенко: упрощение визового режима с дружественными странами прорабатывается
© РИА Новости / Эмин Джафаров | Перейти в медиабанкПассажиры проходят паспортный контроль в Международном аэропорту "Жуковский" в Московской области
Пассажиры проходят паспортный контроль в Международном аэропорту "Жуковский" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России прорабатывает либерализацию визового режима с дружественными странами, при этом старается создать условия, чтобы как можно больше туристов приезжали в страну, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"На правительственном уровне прорабатывается вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами. Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам. У России огромный потенциал для развития туристической сферы - все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления", - сказал Чернышенко. Он напомнил, что по итогам стратегической сессии по вопросам развития туристской отрасли под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина одобрен список 17 приоритетных стран для продвижения сотрудничества - Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет и другие.
"По итогам 11 месяцев текущего года мы приняли порядка 7,7 миллиона иностранных граждан, в основном это туристы из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Беларуси и Азербайджана. Со следующего года запускаем программу по продвижению российского туристического бренда за рубежом", - отметил вице-премьер.